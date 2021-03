Jak jste vyhodnotili vítězství nad Ankarou?

Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Z ohlasů fanoušků rezonovalo, že jsme působili týmově. Byli jsme dobře připraveni mentálně, vyhovovalo nám, že nemáme co ztratit. Všechno do sebe zkrátka zapadlo. Teď už víme, že pokud k utkání stejně přistoupíme, dostaví se výsledek.

Nepřekvapilo vás, že jste dokázali takto přejet mužstvo „tureckých milionářů“?

Nebudu lhát: náš výkon i mě pozitivně překvapil. Přiblížili jsme se k tomu, co předvádíme na tréninku. To je pro mě hlavní téma. Forma dlouho stoupala, jen bylo nutné přenést ji do utkání. Volejbal je o tlaku. Jak nás před týdnem tlačily Vary v Českém poháru, tak jsme my zaskočili Ankaru. Překvapivý výsledek to je pro všechny. Prognózy hovořily jasnou řečí, o tom žádná.

Jsou Turci skutečně tak dobří, jak se psalo před sérií?

Samozřejmě, že jsou. Jde o vedoucí celek turecké ligy. Nastupují za něj hráči (Eksi, Atanasov, Van Garderen, Ter Maat) evropského formátu. O to cennější je, že jsme se jim dokázali vyrovnat. Slavia taky vyřadila Leicester, takové věci se dějí. Volejbalisté Ziraatu nejsou zvyklí prohrávat, zaskočili jsme je. Měli jsme svůj den, oni ne.

Ziraat Bankasi Ankara – Lvi Praha

Odveta semifinále Vyzývacího poháru: 3. března 16.00 Volleyball Hall Ankara.

První zápas: 3:0 pro Lvy.

Jak do finále? Lvi se budou radovat z postupu v případě jakékoli výhry či prohry 2:3. Pokud podlehnou Ziraatu 0:3 nebo 1:3, bude se hrát dodatečný „zlatý set“ do 15 bodů.

Po duelu se hráči těšili na volno. Dostali ho?

Volno nebylo, ale já ho ani nesliboval. Dopředu jsme měli naplánované individuální rozhovory. Od devíti ráno do šesti večer se kluci střídali. Řešili jsme jejich eventuální potřeby před play-off. Chceme, aby se cítili komfortně, byli připraveni. Hodnotili jsme jejich dosavadní výkony, co se jim dařilo, co mají zlepšit. Vypíchli jsme si činnosti, ve kterých jsme silní, ve kterých jsme slabší. Všechno musí fungovat dohromady.

Co zdravotní neplechy? Máte pro fanoušky alespoň nějaké pozitivní zprávy?

Jak Smith tak Špulák se každým dnem zlepšují. Prognóza u Skakiče byla špatná, ani jsme nevěděli, jestli za nás letos ještě nastoupí. Magnetická rezonance naštěstí naznačila opak. Do Ankary s námi ale nepocestuje, bude se věnovat regeneraci a přípravě na play-off.

Odlétáte v pondělí večer, vracíte se v pátek. Je něco, čeho se v Turecku obáváte?

Asi ne. Za normálních okolností bych kluky upozorňoval na bouřlivé prostředí. Bez lidí nehraje domácí hala takovou roli. Atmosféra je všude stejná žádná. Očekávám, že na nás vlítnou jako to udělali poprvé. Důležité bude, jestli odoláme. Musíme být odvážní, ale i trpěliví, prát se o každý balon, nepřipouštět si, o co hrajeme. Náš cíl je předvést to, co v prvním utkání. Obavy mít nemusíme, soupeře jsme poznali v přímé konfrontaci, ne jen při poradě.

Před sérií byli Turci favorité. Přebrali jste jim tuto pozici?

Chápu, že prahnete po prognózách, fanoušky zajímají. Před sérií byli naši soupeři obrovští favorité, teď se šance blíží číslům 50 na 50. Máme výhodu dvou setů, vidiny eventuálního zlatého. V tom je naše výhoda. Pod tlakem je jednoznačně Ankara.