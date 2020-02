/ROZHOVOR/ Výsledkové trápení pokračuje, Lvi prohráli třetí utkání v řadě. Po vypadnutí z Českého poháru podlehli v extralize 0:3 Příbrami i Ostravě. „Soupeři byli lepší. Jejich servisu jsme nedokázali čelit,“ uvedl trenér pražských volejbalistů Tomáš Pomr. Ti si výrazně komplikují situaci. I po 17. kole sice zůstávají na pátém místě tabulky, ale už jen s tříbodovým náskokem před sedmým Kladnem. A to na ně čeká vražedná série – ve čtvrtek jedou na palubovku čtvrtého Liberce, v sobotu vyzvou druhé České Budějovice.

Tomáš Pomr. | Foto: David Kratochvíl

Trenére, první set v Ostravě jste prohráli jasně 16:25. Jak moc se na výkonu projevilo cestování?

O tom bych vůbec nemluvil. Není sice příjemné, ovšem moravské týmy to mají při cestách do Čech stejné. Jeli jsme auty, panovalo krásné počasí, na místě jsme byli dvě hodiny před utkáním. Je to sice daleko, ale dalo se to zvládnout.