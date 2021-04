Trenére, takhle jste si utkání asi nepředstavoval.

Ani v tom nejčernějším snu. Jsem ohromně naštvaný. Takhle se prezentovat v boji o medaile prostě nemůžeme.

Dukla Liberec – Lvi Praha 3:0 (25:23, 25:13, 25:15), stav série 1:0

Lvi: Špulák, Mihajlovič, Skakič, Nedeljkovič, Janouch, Smith, libera Ježek, Havlas. Střídali: Pliasetskyi, J. Toman, Vodička, L. Toman. Trenér: Pomr.

Co bylo špatně?

Úplně všechno. Hráli jsme mizerně. Byli jsme mimořádně slabí na útoku, což bylo klíčové. Chyběl byť jen náznak vůle vývoj zápasu zlomit. V prvním setu jsme udělali jedenáct chyb, přesto jsme ho prohráli až v koncovce. Následující kolaps nechápu.

Je na vině přístup hráčů?

Na dnešní výkon se jich budu důrazně ptát. Byl mimo mé rozlišovací schopnosti.

Další program:

10. dubna 18.00 Lvi – Liberec

-------------------------------------

12. dubna 17.00 Liberec – Lvi

Poznámka: série o 3. místo extraligy se hraje na dva vítězné zápasy.

Ve středu se tedy mohou na tréninku „těšit“ na pořádný uragán?

Možná až o den později. Potřebuji si utkání nejprve zanalyzovat, znovu vidět konkrétní momenty. Na hodnocení máme čas do soboty, ale určitě ho nevynecháme.

Co musejí vaši svěřenci zlepšit do dalšího zápasu?

Přístup. Zápal do hry by měl být u všech automatický, evidentně není. Hráči si nejspíše neuvědomili, o co jde. Tohle není zodpovědné k týmu ani k žádnému členovi našeho klubu.