Dá se hovořit o porážce s Karlovarskem jako o ráně?

To zase ne, už během zápasu jsem vnímal absolutní kvalitu soupeře. Čekali jsme na nějakou šanci, ale ta nepřišla. Karlovarsko bylo úspěšnější z vysokých nahrávek. A hlavně vůbec nechybovalo.

Západočeši se zdají být trochu odskočení.

Karlovarsko je samozřejmě silné, vede právem tabulku, má kvalitní tým… Utkání mu ale hlavně enormně vyšlo. Měli jsme to moc těžké.

Předpokládám, že jste k hráčům hovořil trochu jinak. Co jste jim vytýkal?

Vyhodnotili jsme si činnosti, ve kterých nás soupeři přehráli. Přestože jsme v přípravě neměli nahrávače, který byl s nároďákem, tak jsme se věnovali dohrávání vysokých balonů. A nakonec jsme touto činností zápas prohráli. To mě trochu mrzí. Chce to pokračovat, přidat na důrazu a pilovat hru z kůlu.

Problém Lvů na podzim byl servis. Jak se vám tentokrát zamlouval?

S ním jsem byl spokojený. Čísla hovořila jasně. I když jsme ale podali dobře, soupeři balon nějak zvedli a uhráli. To by další extraligové týmy těžko dokázaly. Na servisu ovšem musíme stále pracovat, jde o klíčovou činnost.

Nezanechal výprask stopy na psychice hráčů?

Doufám, že ne. Vždyť jde o jeden zápas. Musíme si pořád věřit. Navíc teď nebude na nějaké psychické problémy čas, sled utkání bude hodně rychlý. Jdeme dál.

Lednový program Lvů

Středa 15. ledna 18.00 Kladno – Praha (čtvrtfinále ČP)

Sobota 18. ledna 18.00 Odolena Voda – Praha (extraliga)

Čtvrtek 23. ledna 19.00 Praha – Kladno (čtvrtfinále ČP)

Sobota 25. ledna 18.00 Praha – Příbram (extraliga)

Do 25. ledna nastoupíte hned čtyřikrát. Těšíte se na pohárové týdny?

Program známe už od konce roku, tedy jsme na něj nachystaní. Budeme méně trénovat, více hrát a regenerovat.

Dvakrát vyzvete Kladno, jednou Odolenu Vodu a Příbram. Sehrajete samá derby.

To je výhoda, nemusíme cestovat daleko.

S těmito soupeři hrajete často i přípravná utkání. Můžete na sebe ještě něco vymyslet?

Vždycky se dá něco vymyslet. Do každého utkání se jde s nějakou taktikou. Víme, kdy byla úspěšná a kdy nikoli. Známe se vážně dobře, kádry zůstaly stejné. Půjde o naladění a momentální formu.

Dá se co do důležitosti mezi pohár a extraligu v této fázi umístit rovnítko?

Určitě, postup do Final four ČP nás láká. Tento turnaj má svou kvalitu i atmosféru. Účast by pomohla prezentaci klubu. Podobný názor ale nejspíš sdílejí všichni čtvrtfinalisté.

Ve středu hrajete na Kladně. Co bude pro vás úspěch?

Podstatně významnější jsou druhé zápasy. Až v nich se rozhoduje. Ano, platí systém jako v extralize – 3, 2, 1, nebo 0 bodů. Většinou ale stejně musíte vyhrát dvakrát. Kdyby se nám podařilo na Kladně uspět, nic to ještě neznamená, stejně to je třeba doma potvrdit. A pokud prohrajeme, máme šanci sérii zvrátit. Musíme zkrátka hrát naplno a na konci uvidíme.