Z olympiády přivezl bronz. Nyní se chce volejbalový talent prosadit v áčku Lvů

Už první parta, která prošla jeho rukama, se vydařila. „Šlo o ročník 1971, ze kterého se do extraligy prosadili Michalové Heřman a Griga nebo Kuba Koloušek. Určitě jsem na někoho zapomněl. Omlouvám se,“ potvrdí pověst gentlemana Malina, jenž vedl všechny mužské kategorie a dotáhl to až do nejvyšší soutěže. „Nejnáročnější jsou přípravka a mladší žáci. Děti ještě nemají sílu, trvá dlouho, než se naučí základy. Před jejich trenéry smekám. Mají svatozář. Je krásné, pokud z nich udělají volejbalisty. Ale je to tedy dřina,“ zdůrazňuje.

Jiné je to v mužském áčku. „Musíte si uvědomit, že pracujete s dospělými lidmi, kteří mají něco za sebou. Je třeba být dokonale připravený, rozhodně nemůžete vařit z vody,“ říká kouč, jenž v pražském klubu vedl v sezoně 2011/12 výjimečnou generaci. „Výborný tým, který měl na víc než na páté místo. S klukama jsme se znali od dob juniorky. Chyběla trocha zkušeností a mohlo se hrát o medaile,“ míní Malina. Jeho slova potvrdili Daniel Pfeffer, Michal Finger, Vojtěch Patočka či Luboš Bartůněk v následujících letech, kdy se z nich stali opory reprezentace i věhlasných celků. „Dodnes jsme ve styku. Potkáváme se. Není nikdo, s kým bych si rád nepopovídal,“ sděluje kouč.

Trenér Jan Malina vidí mezi kadety Lvů řadu talentů.Zdroj: VK Lvi Praha

Nyní vede v pražských Lvech kadety a věří, že naváží na slavné předchůdce. „Pár zajímavých typů tady máme. Dva až tři hráče ročně jsme schopni z juniorky do mužského áčka předávat,“ věří trenér. Otázkou zůstává, zda se mladíci v extralize následně prosadí. „Chce to vážně trpělivost, kterou kluci bohužel často nemají,“ lituje.

Zatímco si povídáme, Malinovi svěřenci se protahují na atletickém ovále. „Co se týče základů volejbalu, tak se toho od mých začátků v přípravě moc nezměnilo. Hráči musejí zvládnout prsty a bagr stejně jako před desítkami let. Zásadní změna nastala v tom, že se volejbal přestal hrát na ztráty a odpadly tím čtyřhodinové zápasy,“ popisuje kouč. Vytrvalost už tolik nerozhoduje. „Klíčová je rychlost a síla. Důležité jsou tréninky na rozvoj pohyblivosti a koordinace, což u nás léta a moc dobře dělá Irča Kočková,“ oceňuje práci kondiční trenérky Lvů.

Ráno fitness, odpoledne práce s balonem. Pražští Lvi zahájili přípravu

Se svým prvním tréninkovým deníkem by si dávno nevystačil. A to mu vůbec nevadí. „Novým podnětům jsem otevřený. Bez neustálého učení se, to nejde. Jakmile ustrnete a nedíváte se kolem, nejezdíte na školení, nezajímáte se o nároďák, je to váš trenérský konec,“ uzavírá téma Malina a oficiálně zahajuje další sezonu lvích kadetů. V očích mu vesele jiskří, hráče si získává vtípky. Jeho trenérský konec je v nedohlednu.