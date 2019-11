Na historický úspěch dosáhli v Minsku futsalisté Sparty. Parta okolo trenéra Beniho Simitčiho obsadila ve skupině D Ligy mistrů třetí místo. Ba co více, v zahajovacím klání trápila slavnou Barcelonu, které podlehla těsně 1:2. Česká výprava nepřipomínala v Bělorusku ustrašené nováčky. Už při příletu Simitči prohlásil: „Chceme ukázat, kdo jsou to sparťané. Toužíme po tom, pokusit se o zázrak.“

Beni Simitči | Foto: Deník / Ladislav Adámek

Trenére, kdo jsou to sparťané?

Ti, co udělali haló v celé Evropě. A to hned prvním výsledkem. I když jsme s Barcelonou prohráli, tak si všichni zapamatovali jméno našeho klubu. Zápasu by slušela minimálně remíza. A ukázali jsme i další hodnoty.