"Bohužel, kvůli velkému průtoku musí být akce zrušena. Omlouváme se, účastníkům by nebylo možné zaručit bezpečnost," vysvětlil Vladimír Komárek, předseda České otužilecké unie.

Do ledové Vltavy. Otužilecký Memoriál Alfréda Nikodéma má za sebou ročník č. 75

Během tohoto tradičního setkání okusí příznivci otužování na vlastní kůži nízkou teplotu vody přímo pod Karlovým mostem. Do Vltavy se noří z paluby lodi Vodouch u pátého mostního pilíře Karlova mostu (počítáno ze staroměstské strany), tedy z místa, kde byl do Vltavy svržen svatý Jan Nepomucký. Plavou trasu dlouhou asi 200 metrů do přístaviště pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu. V historickém prostoru si tři králové-otužilci připíjejí převoznickým punčem a symbolicky požehnají Muzeu Karlova mostu.