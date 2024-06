Jak na vás zapůsobila myšlenka o možnosti odstartovat za čtyři roky Tour de France v České republice, konkrétně v Praze?

Takováto iniciativa tady není poprvé, už se kdysi diskutovalo o startu Gira, tedy nějak mě to nepřekvapuje, že je zájem o to, dostat nejlepší cyklisty světa do České republiky nebo Prahy. A ten zájem zesiluje proto, že já osobně pozoruji čím dál tím větší zájem o cyklistiku z řad široké veřejnosti. A tím nemyslím jenom cykloturistiku, která tu je populární desítky let, ale hlavně cyklistiku silniční, potažmo profesionální.

Je to podle vás vůbec reálné?

Jak se říká, všechno jde, když se chce. Shodou okolností, zhruba kolem roku 2015 nebo 2016, to jsem pracoval ještě na Českém svazu cyklistiky, měl velký zájem o organizaci Václav Klaus mladší. Svaz tenkrát tuto iniciativu podporoval, ale jen za podmínek, že státní finanční prostředky nepůjdou z rozpočtů pro sport nebo mládež, protože to by bylo pro tyto oblasti devastující. Proběhly nějaké koordinační schůzky, pan Klaus měl v plánu objet dotčené kraje, ale nakonec to nějak vyšumělo. O pár let později se myšlenka znovu obnovila, v roce 2020 se vedla jednání na úrovni náš tehdejší premiér Andrej Babiš versus italská strana, nakonec to také skončilo neúspěchem.

Co by to mohlo znamenat pro českou cyklistiku?

Hodně a nic zároveň. Je potřeba se na to dívat více ze shora než jen z pohledu fanouška cyklistiky. Tato událost daleko přesahuje sportovní stránku věci. Jedná se o politickou záležitost a takovýto start je čistě a jen reklama dané země a nejlepších míst, které může nabídnout. Takto je potřeba o tom přemýšlet i v kontextu shánění finančních prostředků, které jsou potřeba na organizaci a úhradu licence. Ale zpátky k otázce… Pro cyklistiku to znamená to, že čeští fanoušci budou mít možnost uvidět zblízka ty nejlepší cyklisty světa během několika etap probíhajících v České republice. Na základě toho možná začnou některé děti jezdit na kole. Motivem organizace této akce by ale měla být propagace České republiky ve světě a rozvoj turismu, ať už přímo během startu závodu nebo kdykoliv později v roce. A tady si musí říct stát, zda se mu ta investice vyplatí či nikoliv. Zda chce více turistů, zda chce svoji propagaci nebo ne.