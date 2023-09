V Břevnově se v pondělí 25. září chystá báječná podívaná. V závěru plochodrážní sezony se při 54. ročníku Memoriálu Luboše Tomíčka rozzáří stadion na Markétě a kdo se třeba po práci rozhodne strávit večer sledováním rychlých motocyklů, určitě nebude litovat.

Na Markétě se dají v pondělí očekávat napínavé souboje | Foto: Ivana Roháčková

„Začneme už od 18.00, aby program nebyl dlouhý pro rodiny s dětmi. Všichni se mohou těšit na napínavé závody a zajímavý doprovodný program,“ zmínil sportovní ředitel Auto klubu Markéta při PSK Olymp Praha Pavel Ondrašík.

Na stadion se dá přijít už v 16 hodin a o zábavu bude postaráno jak pro děti, tak i pro dospělé. Před pátou hodinou bude otevřeno pro veřejnost depo závodních strojů a vybraní jezdci se budou podepisovat při autogramiádě.

Na ní avizovali pořadatelé hodně nečekané jméno. Do Prahy by měl dorazit polský reprezentant Bartosz Zmarzlik, trojnásobný mistr světa a vedoucí muž letošního šampionátu. A tak se nabízí otázka, jestli největší současná hvězda ploché dráhy nakonec i nenastoupí do závodu? Jednalo by se velké překvapení, ale vyloučit se to nedá.

Vyhraje po letech český jezdec?

„Čeká nás vyvrcholení plochodrážní sezony na mezinárodní úrovni. Tradičně navazujeme na nedělní Zlatou přilbu Pardubice. Startovní listina je vyrovnaná. Šance na vítězství jsou tak otevřené pro víc závodníků,“ sdělil ředitel.

Závod začne slavnostním nástupem, kam jezdce doprovodí nejmenší plochodrážní fanoušci, kteří se přihlásili na výzvu klubu. Před finálovou jízdou čeká diváky aukce o podepsanou vestu vítěze závodu.

„Bude to krok do neznáma, protože před finále fanoušci nevědí, kdo vyhraje. Aukce bude trvat pár minut a je to hlavně o té show. Nečekáme nějaké závratné částky," doplnil Ondrašík.

Posledním českým vítězem Tomíčkova memoriálu se stal v roce 2010 Matěj Kůs. Od té doby se domácím jezdcům na Markétě nedaří. „Na závod se těším. Loni se mi podařilo být na stupních vítězů, ale doufám, že to letos bude o dvě příčky výš,“ přál si Jan Kvěch.

Václav Milík se zkraje týdne necítil úplně v pohodě. „Bolela mě záda, musím to vyležet, ale na závody budu fit,“ sdělil zkušený plochodrážník, jenž stejně jako další jezdci v pátek startoval v Pardubicích na závěrečném dílu ME a v neděli tamtéž na Zlatá přilbě.

Na startu bude i lotyšská raketa

Na Markétě se sejde solidní závodnická konkurence. V první řadě je to loňský vítěz Marko Levišyn z Ukrajiny. Na startu bude i lotyšská raketa Andžejs Lebeděvs, který bude patřit v favoritům. Zajímavým jménem je mladá Němka Celina Liebmannová, Švéd Antonio Lindbäck nebo Rasmus Jensen.

Dalšími účastníky jsou Australan Rohan Tungate, Polák Szymon Woźniak, Němec Norick Blödorn, Rakušan Sebastian Kössler, Slovinec Nick Škorja, Dán Peter Kildemand, který v minulosti za pražský klub závodil. Startovku doplní domácí jezdci Daniel Klíma a Petr Chlupáč.