/ROZHOVOR/ Čtyři extraligové duely v deseti dnech a navíc ve třech různých městech. K tomu tři testování na covid-19. A aby se nenudili, tak odlet na Ukrajinu, kde na ně v příštím týdnu čeká osmifinále Vyzývacího poháru. Lvi se zkrátka nenudí. Minulý víkend z dvojutkání s Brnem a ve Frýdku-Místku vytěžili čtyři body, v pátek s Libercem a v sobotu ve Zlíně by si rádi připočetli další. Dost témat pro trenéra pražských volejbalistů Tomáše Pomra.

Trenér Lvů Tomáš Pomr během porady. | Foto: David Kratochvíl

Máte za sebou náročný víkend. Zkoušku, kterou jste si jistě vyhodnotili. Jak?

Náročné to je, množství zápasů přizpůsobujeme svůj režim. Určitě bylo dobré rozhodnutí jet do Frýdku-Místku autobusem. Kluci měli alespoň základní pohodlí, v tom smyslu se sami vyjadřovali. Určitě to nyní zopakujeme. I pro nás pro trenéry, kteří obyčejně řídí auta, je to lepší. Vézt ostatní den po utkání takovou dálku, by bylo až nemyslitelné. Z pohledu ovlivnění výkonu: únava se dostaví, s tím je třeba se smířit a vyrovnat. Kádr máme široký, stále častěji budeme zápasovou zátěž rozkládat mezi více hráčů.