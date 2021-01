Tomáš Pomr: Teď si odpočineme a v novém roce na to zase vlítneme

/ROZHOVOR/ Zvýšenou motivaci měli pražští Lvi do dvojutkání s kladenskými Orly. „Klukům jsem slíbil, že pokud dvakrát zvítězí, do pondělí se neuvidíme,“ popisoval trenér Tomáš Pomr. Vyplatilo se. Jeho svěřenci porazili Středočechy 3:2 (doma) a 3:1 (venku). Zajímá vás, co by se stalo v případě dvou porážek? „To bychom šli trénovat hned na Silvestra,“ usmál se kouč čtvrtého týmu volejbalové extraligy.

Tomáš Pomr. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Získali jste pět bodů z šesti možných. Jste spokojený?

Oba zápasy byly nesmírně těžké, psychicky i herně. Kladno nedalo svou kůži lacino. Mezi svátky šlo o speciální zápasy, stály nás spoustu sil. Proto si výsledků velmi vážím. Svoboda: Snažím se makat, hledat na situaci dobré stránky, zlepšovat se. A čekat Přečíst článek › Začněme kriticky. Čím si vysvětlujete oba první sety, které jste prohráli hrozivě 16:25?

Pro úterý mám odpověď. Orli na nás vlítli s enormním tlakem na podání. My z toho byli vykulení. Než jsme se vzpamatovali, byl set v háji. Do odvety jsme se proto na podobný průběh připravovali. Chtěli jsme začít jinak, ale vůbec se nám nedařilo. Je to pro nás ponaučení a varování do dalších zápasů. Hrál celek z top 4 s předposledním mužstvem. Nemohlo dojít k podcenění?

Na téhle úrovni podcenění nepřipouštím, obzvlášť po prvním utkání. Kdybychom v úterý soupeře smetli, tak bych ho eventuálně připustil, ale takhle… Důvody teď vážně nevím. Pro mě je cenné, že i nepříznivě se vyvíjející utkání dokážeme zvrátit. Samozřejmě bychom byli spokojenější, kdybychom vyhrávali s větším přehledem. Předsilvestrovský dvojboj:

Lvi Praha – Orli Kladno 3:2 (16:25, 25:23, 21:25, 25:13, 15:10)

Lvi: Janouch, Skakič, Král, Mihajlovič, Smith, Nedeljkovič, libera Ježek, Havlas. Střídali: Toman, Pliasetskyi, Paták, Svoboda. Trenér: Pomr.

Orli: Palgut, Kraffer, Kyjanica, Křesťan, Hýský, Zajíček, libero Kunc. Střídali: Mikulenka, Vostárek, Lohr. Trenér: Fortuník. Orli Kladno – Lvi Praha 1:3 (25:16, 40:42, 19:25, 19:25)

Orli: Palgut, Kraffer, Kyjanica, Křesťan, Hýský, Zajíček, libero Kunc. Střídali: Mikulenka, Lohr. Trenér: Fortuník.

Lvi: Janouch, Skakič, Špulák, Mihajlovič, Paták, Nedejlkovič, libero Ježek. Střídali: Vodička, Smith, Král, Pliasetskyi, Toman. Trenér: Pomr. Co rozhodlo domácí duel?

Ten byl nahoru a dolů. První set jsme ztratili už na začátku. Ve druhém jsme otáčeli nepříznivý stav. Když se nám to povedlo a vyhráli jsme šťastně koncovku, tak jsme začali výborně třetí. Ten mě štve nejvíce, nebyli jsme v něm důslední. Soupeře jsme drželi vlastními chybami na dostřel, byli jsme nedůrazní v útoku. Od čtvrté sady jsme zlepšili servis, dostali Orly pod sebe a oni konečně začali dělat chyby. Zápas jsme pak dohráli „v pohodě“. Kladnu hodně pomohl nahrávač Palgut, který odehrál výborná utkání. S Křesťanem a Hýským nám dělali problémy, často jsme je nebyli schopni ubránit. Jejich souhra vás zaskočila?

Ne přímo zaskočila, spíše oceňuji jejich výkon. Nedokázali jsme na něj reagovat. Snažili jsme se, měnili jsme několikrát systém, ale oni excelovali. V odvetě už jim trochu docházely baterky, přetlačili jsme je. Vážím si hlavně koncovky druhého setu. Mohli jsme prohrávat 0:2, ale zahráli jsme týmově, což je důležité. Ve druhém setu (42:40) se lámal chleba. Souhlasíte?

Byl to extrém. Sice se v koncovce našly zkažené servisy, což odpovídalo snaze obou týmů rozhodnout, ale jinak se hrál skvělý volejbal. Říkal jsem už před zápasy, že postavení mužstev v tabulce nic neřeší. Pokud má Kladno přihráno, je moc nebezpečné. Byl jste v koncovce druhé sady hodně nervózní?

Ani ne, snažil jsem se kluky burcovat. Bylo třeba, aby udrželi hlavy nahoře. Chvíli měl setboly jeden tým, pak druhý… Důležité bylo nepropadnout panice. Šlo o zlomový okamžik střetnutí?

O důležitý moment. Ve volejbalu znamenají dva vyhrané sety jistý bod a z 0:2 se zápas složitě obrací. Už v prvním utkání nás Kladno tlačilo servisem, v jejich nízké hale byla naše pozice na příjmu o to těžší. Nicméně čtvrtý a pátý set byly docela jednoznačné…

S tím souhlasím. Soupeřům už trochu docházela šťáva. Na podání už nedokázali vytvořit takový tlak. Začali jsme lépe útočit, už nás tolik nebránili. Důležité je, že jsme byli v rozhodujících fázích trpěliví. Zaujal/zklamal vás v duelech nějaký svěřenec?

Pochválit chci všechny. Ano, přišly výkyvy, došlo i na nějaká střídání, nicméně jsme hráli skutečně kolektivně. Máme pět bodů a těšíme se, že v novém roce naběhneme do normálního procesu. Teď si odpočineme a zase na to vlítneme. Na letiště? Už nikdy! O Lví euforii i martyriu Přečíst článek ›