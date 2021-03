Byly dny po zápase ve Varech těžší než obvykle?

Byly spíše výživné. Hodně jsme si povídali, víc než normálně. Klíčové bylo nastavit si správně hlavy a věřit tomu, co umíme. Nepochybovat o našich kvalitách, čekat trpělivě na šanci. O tom jsme se bavili. První zápas jsme si zanalyzovali, nebylo moc co rozebírat, volejbal se v něm příliš nehrál. Prostě jsme nezvládli servis Karlovarska. Bavili jsme se o koncovce prvního setu. Dva dny jsme v podstatě řešili jen podání a přihrávku. Museli jsme udržet bojovnost a sebedůvěru.

V první sadě to vypadalo, že vaše slova nepadla na úrodnou půdu. Co se dělo?

Paradoxně jsme zvládli přihrávku, ale chybovali jsme na útoku. Začátek mě mrzí. Říkali jsme si, že musíme hrát odvážně a z prvních šesti balonů jsme pět zalili. Příjem nebyl ideální, Kuba Janouch se to snažil vylepšit, ale moc se mu to nedařilo. Pokud chceme proti Varům vítězit, musíme dobře útočit. Jinak to nejde.

Lvi Praha – Karlovarsko 3:1 (17:25, 25:23, 25:14, 25:22), stav série 1:1

Lvi: Nedeljkovič, Janouch, Smith, Špulák, Mihajlovič, Paták, libera Ježek a Havlas. Střídali: Pliasetskyi, Charvát, Skakič. Trenér: Pomr. Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, libero Pfeffer. Střídali: Ticháček, Římal, Fišer, Baláž, Lux. Trenér: Novák.

Nebál jste se za stavu 0:1 a 10:16, že utkání i série skončí ostudou?

Nebyl důvod ztrácet hlavu. Nemáme se čeho bát. To si všichni hráči musejí uvědomit. A já doufám, že už tomu věří. Přemýšlel jsem, jak ze šlamastyky ven a soustředil se na utkání. Honily se mi hlavou různé varianty, jak týmu pomoci. Není možné řešit co by kdyby, je nutné soustředit se na to, co bude. Za jakéhokoli stavu můžete být lepší.

Tím žolíkem byl příchod Stefana Skakiče?

Určitě. Stefan změnil atmosféru na hřišti. Strhl ostatní svou bojovností. Potom jsme hráli, jak si přejeme – odvážně a sebevědomě. To je základ úspěchu. Přepnuli jsme do jiného módu a naši sílu jsme přenášeli i na druhou stranu sítě.

Pohled Karlovarska – trenér Jiří Novák:

„Gratuluji domácím. Za vítězstvím si šli, i když jsme utkání set a půl drželi ve svých rukách. Pak jsme z tempa nepochopitelně vypadli. Play-off je pro válečníky a kdo není schopen akceptovat válku a jít do ní, tak prostě nevyhraje. To mi na porážce vadí nejvíce. Samozřejmě musím ocenit i výkon Lvů.“

Program semifinále:

28. 3. 18.00 Vary (cvf-web)

31. 3. 20.20 Praha (ČT sport)

------------------------------------

3. 4. 18.00 Vary (cvf-web)

Poznámka: semifinále extraligy se hraje na tři vítězné zápasy.

To rozhodlo utkání?

Rozhodla jednoznačně bojovnost. Pak už jsem byl spokojený, kromě začátku čtvrtého setu, kdy jsme vypadli z koncentrace. Naštěstí jsme si nepřestali věřit, dotáhli jsme se. Za stavu 1:7 jsem měl vybrané oba oddechové časy a za stavu 12:12 je měl (trenér Karlovarska) Jirka Novák taky vybrané. Dokázali jsme si, že naše cesta funguje.

Poprvé jste (od 5. 11. 2016) porazili Karlovarsko. Co to pro vás znamená?

Jde o důležité vítězství, co si budeme povídat. Hlavně jsme Karlovarsko porazili jako tým. Vyrovnali jsme sérii a ještě se vrátíme do Prahy, kde jsme silní. Nepochybuji o tom, že i další zápasy budou těžké. Viděli jsme ovšem dost pasáží, v nichž jsme Vary přehrávali. To je pro sebevědomí důležité.

Chtěl jste dostat Karlovarsko pod tlak. Jeho hráči nejsou zvyklí prohrávat. Může je zápas rozhodit?

Důležité je Vary dostat pod tlak ve hře. Potvrdilo se, že kdykoli jsme vedli, tak soupeři neoplývali až takovou jistotou. Měli to s námi těžké, což zjevně nečekali. Jedna porážka je ale nerozhodí.

Mohou tyhle zbraně fungovat i ve Varech, nebo k výhře musíte zahrát ještě lépe?

Tyhle zbraně budou fungovat vždycky. Zdobila nás týmovost, bojovnost, odvaha a kvalita. To platí na každého, Vary nevyjímaje. Doufám, že budeme stejně pokračovat. Těším se na další zápasy.