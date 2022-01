Jiří, šlo o vaše nejpodařenější vystoupení v dresu Lvů?

V téhle sezoně ano. Trenér mi říkal, ať na nic nemyslím a hraji, co umím. Tak jsem to dělal a věřím, že úspěšně.



Většina fanoušků si myslela, že jde o krátký záskok. I vy?

Tak jsem to nebral. Trenér nám (náhradníkům) říkal, že pokud půjdeme na hřiště, tak jako plnohodnotní hráči. Samozřejmě se mi nemuselo dařit a mohl jsem se rychle vrátit zpátky. Vzhledem k tomu, že mi to šlo, tak mě kouč na palubovce nechal.



To vás v úvodu třetí sady vážně nepřekvapilo?

Ne, Matej se v prvním setu trápil, dostával hodně těžké balony a moc je neskládal. Ve druhém se zlepšil, ale bylo to za nepříznivého stavu, tak nás trenér prostřídal. Chtěl zkusit něco nového a asi to pomohlo.



Odehrál jste výborné míče, ale i horší. Co je třeba si v takové chvíli říct?

Musíte to hodit za hlavu a soustředit se na další balony. Nesmíte přemýšlet nad tím, co bylo, ale co bude.



Dal jste i eso. Dokážete popsat své pocity po něm?

Krásné. Člověk je rád, že týmu pomohl přímým bodem z podání.

Pohled trenéra Lvů Tomáše Pomra: „Moc příjemné hodnocení, získali jsme skvělé tři body s lídrem soutěže. A dovoluji si tvrdit, že naprosto zaslouženě. Jirkovo zařazení může být pro někoho překvapivé, jelikož nedostával moc příležitostí. Na trénincích ale makal a byl připravený na šanci. Chytil ji za pačesy a pomohl týmu.“



Jaké je vaše hodnocení utkání?

Všechno jsem viděl pozitivně. Za prvé jsem hrál, za druhé dobře, za třetí všichni plnili, co měli a za čtvrté jsme vyhráli.



Co bylo rozhodující?

Servis. Zkazili jsme jich daleko méně než Karlovarsko.

Už v úterý na vás čeká odveta Českého poháru na půdě Jihostroje. Co přenést na hřiště z klání s Karlovarskem?

To, že můžeme hrát s kýmkoli a každého jsme schopni porazit.



Věříte, že na jihu Čech stav 2:3 otočíte?

Stoprocentně. Jen se nám musí zase dařit podání. Je třeba dodržovat strategii a plnit všechny úkoly.

