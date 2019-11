Lvi Praha – Fatra Zlín 1:3 (-27, 21, -18, -19)

Lvi: Bartůněk, Douglas-Powel, Krajčovič, Mihajlovič, Š. Kozák, Král, libero Ježek. Střídali: Špulák, Svoboda, R. Šulc. Trenér: Pomr.

Fatra: Navláčil, R. Šulc, Motyčka, Čechmánek, Adamec, Vašíček, libero Viceník. Střídali: A. Kozák, Čech, Lamri. Trenér: Obdržálek.

Lvi vyběhli na palubovku v obměněné sestavě. Poprvé v (extraligové) sezoně dostal příležitost od začátku smečař Šimon Kozák. „Dobře pracuje v tréninku, jde o plnohodnotného člena kádru. Šanci si zasloužil,“ vysvětlil Pomr a rychle doplnil: „On nám zápas neprohrál!“ Více ho jistě zlobila bohorovnost jeho svěřenců. Tohle nebyli L(l)vi! „Znali jsme sílu Zlína. K podcenění soupeře určitě nedošlo, spíše víra ve vlastní schopnosti byla až nemístná,“ upřesnil terminologii.

Lidově řečeno: sami se hosté porazit nemohli. Samozřejmě byli outsidery, po mizerném úvodu ročníku se ale zvedali a na pět porážek 0:3 nalepili v posledních dvou kláních čtyřbodovou náplast. „Do Prahy jsme přijeli vyhrát, i když jsme věděli, že se to podaří málokomu,“ líčil Obdržálek. „Po sérii porážek jsme provedli určité změny v taktice. A ty se nám vyplatily.“

V každém případě se hrál dlouhý první set, který v dramatické koncovce uzmul Zlín – 27:29. „To byl jeden z klíčových okamžiků. Kdyby sadu vyhráli domácí, všechno bylo jiné,“ přiznal kouč z Valašska.

Nejbližší program Lvů

čtvrtek 28. 11. 19.00 Praha – Odolena Voda (Český pohár)

pondělí 2. 12. 17.00 Ústí nad Labem – Praha (extraliga – vysílá ČT sport)

sobota 7. 12. 16.00 Brno – Praha (extraliga)

sobota 14. 12. 18.00 Praha – Beskydy (extraliga)

sobota 21. 12. 18.00 Praha – Kladno (extraliga)

Stále se ale nic tak zásadního nedělo. Lvi letos opakovaně prokázali, že je jeden nezdar nezlomí. Ve druhé sadě vedli až 17:9. „Konečně jsme šlápli do servisu,“ poznamenal Pomr. A přes vzepětí hostí v závěru vývoj duelu vyrovnali – 25:21.

Lužinský trenér přesto tušil malér. „Naše problémy začínaly u nahrávače, který dvě sady vynechával klíčového smečaře. Nechci, aby spolu chodili na kafe, ale budou spolu hrát,“ zdůraznil Pomr. „Pochvalu za výkon zaslouží jen Matej Mihajlovič. Střeďáci to měli složité, k útoku se moc nedostali,“ předznamenal vývoj dalších dvou sad, které vždy skončily ve prospěch Zlína – 18:25 a 19:25.

Důvod byl prostý. Znovu se projevil bol jménem podání, který Lvy stál bod(y) v pondělí v Českých Budějovicích. Zatímco tam pokazili 27 servisů, tentokrát „jen“ 23. K tomu si připočtěte jedenáct chyb v útoku. No, nejde o pozitivní čísla… „Hráči umějí podávat, je to naše obvyklá zbraň. Na tréninku jsou při servisu excelentní. Ale v utkání jsou za lajnou sami, nikdo jim tam nepomůže. Je to o hlavě, musejí si věřit,“ řekl Pomr.

A na téma sebevědomí dodal: „Ve čtvrtém setu bylo složité zvrátit vývoj zápasu, i když vůle byla. Zlín měl z deseti situací devět přihráno za jedna. Hrál v laufu. Kluci, kteří se normálně neprosazují, najednou předvedli fantastické míče.“ Taková slova musela Obdržálka zahřát na duši. „Výborný výkon. Takový bych si představoval,“ uzavřel spokojeně zlínský kouč.