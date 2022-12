Zdroj: Youtube

Prague Volleyball Games nabídly všem účastníkům nejen jedinečnou mezinárodní konfrontaci na hřišti, ale i bohaté společenské vyžití a spoustu benefitů na zboží a služby. „Prahu jsme si moc užily, kromě volejbalu i večerní hráčskou party, a také jsme se pokochaly v centru města a prošly vánoční trhy,“ vyprávěla smečařka Victorie Hamburg Mari Höchstetterová, nejužitečnější hráčka finále kategorie do 18 let.

„Už jsme využily slevy na nápoje a pak půjdeme do Jump Parku a do kina, kde to spolu oslavíme,“ hlásila po vítězném finále kategorie do 22 let Žaneta Zmeškalová, blokařka VK Lvi Praha. Právě domácí klub byl závěrečný den v UNYP Areně na kurtu vidět nejvíc, družstva Lvů se totiž prosadila do finálových zápasů celkem ve třech kategoriích.

Špičková konkurence, společenské vazby. Volejbalisté se těší na vánoční Prahu

Zimní Prague Volleyball Games 2023 se uskuteční v podobném termínu. Řada letošních účastníků se ale vydá do Prahy už v srpnu na letní obdobu turnaje. Jeho přípravy odstartovaly vlastně s mečbolem posledního finále letošního ročníku. „S radostí můžeme konstatovat, že se zimní edice PVG opět po všech stránkách vydařila a že se řada týmů už teď registruje na příští rok,“ uzavřel Jakub Lébl.

Finálové výsledky Prague Volleyball Games 2022

dívky U14: Orion Praha D – Volejbal Braník 2:1

dívky U16: Volejbal Ústí n. L. – Vital Ljubljana (SLO) 0:2

chlapci U16: Jastrzebski Wegiel (POL) – VK Lvi Praha 2:0

kadetky U18: VC Olympia Hamburg (GER) – VK Lvi Praha 2:1

kadeti U18: Jastrzebski Wegiel (POL) – Groningen (NED) 2:0

ženy U22: Tatran Střešovice – VK Lvi Praha 0:2

muži U22: SK Prosek Praha – ŠVK Tatran Slovenská Lupča (SVK) 0:2

Více informací najdete na www.praguevolleyballgames.cz.