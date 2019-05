Česká rekordmanka na 400 metrů překážek má za sebou šestitýdenní soustředění v Jihoafrické republice. V sobotu si otestovala formu na extralize v Plzni a v neděli na dálku držela palce sešívaným do Ostravy, kde dotáhli mistrovské tažení.

„Byly to vydařené závody,“ ohlíží se za trojstartem. „Krátké překážky jsem běžela pro zpestření, dvoustovku a čtvrtkařskou štafetu v rámci tréninku. S trenérkou víme, na čem pracovat,“ vypráví atletka Dukly Praha.

První ostrý start ve své hlavní disciplíně plánuje na 3. června, kdy se na domácím stadionu představí při Memoriálu Josefa Odložila. „Na Julisku se těším. Tenhle mítink mám moc ráda. Představím se domácímu publiku a věřím, že podám dobrý výkon. Na druhou stranu půjde o letošní premiéru, a to bývám vždycky hrozně nervózní,“ přiznává.

Fyzioterapeutka vpichovala jehličky

Loni se rodačka z Liberce trápila kvůli zdravotním problémům. Momentálně se jí ale netýkají. „Myslím, že jsem na tom zdravotně dobře. Musím to zaťukat,“ usmívá se a pátrá v paměti, kdy naposledy se cítila tak dobře. „Už je to hrozně dlouho a docela si užívám, že mohu trénovat bez bolesti.“

Pomohla jí i důkladná prevence. „Na soustředění jsem chodila třikrát týdně na fyzioterapii. V mém věku to je základ. Když kvalitně odtrénuju, pak mě někdo musí opravit,“ upozorňuje dvaatřicetiletá závodnice, která využívala služeb jihoafrické fyzioterapeutky.

„Je hrozně šikovná, vždycky namasíruje celé tělo a může používat jehličky. To naši fyzioterapeuti nesmí, ale u nich je to povolené. Má i rázovou vlnu a tekar, což je výborné na svaly,“ pochvaluje si. Také navštěvovala biomechanika. „Měřil, jakou mám sílu v kotníku a v lýtku. Po jeho kúře by se mělo zmenšit riziko bolestí achilovek,“ líčí.

Co může očekávat od sezony, si zatím netroufá říct. „Uvidí se po pár závodech. Hlavně musím získat zpátky sebevědomí. Dlouho jsem nestartovala, ale věřím, že se rozběhnu dobře. Důležité bude věřit si a mít dobrý pocit,“ přemítá dvojnásobná mistryně světa.

Na Slavii se dívala i v Africe

Fanynka fotbalové Slavie prožívala v posledním období příjemné okamžiky. „Z titulu mám ohromnou radost. Slavia si ho zasloužila, hrála dobře celou sezonu. Moc se těším na předávání poháru při derby. Sparťanům se na to nebude koukat moc hezky,“ culí se.

„Když jsem v Praze, ráda na fotbal do Edenu zajdu. Baví mě to. Klukům se daří. I v Africe jsem nějaké zápasy sledovala v počítači, a když se hrálo s Chelsea, vysílala to místní televize. To mě potěšilo. Byl to zážitek.“