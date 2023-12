Chumelenice, kluzká silnice, auta v plné rychlosti a dramatické momenty. Podmínky jako vystřižené z některé severské rallye. Jenže poblíž polárního kruhu k této situaci nedošlo. Video zachycuje případ z české metropole při sobotním 28. ročníku Tipcars Pražský Rallysprint 2023.

Pražský rallysprint 2023 | Foto: se souhlasem Roberta Balcara

Tohle dvacetivteřinové video se stalo hitem sociálních sítí. Moment, kdy se Fabie Jana Černého řítí do časovky, a tam čeká na start Vojtěch Štajf, mohl skončit pořádným bouchancem. Když pilot prvního vozu zjistil, že hrozí karambol, zareagoval úhybným manévrem.

VIDEO: Bertone si tehdy myslel, že mě zabil, vzpomíná na střet s autem fanoušek

Na sněhu předvedl při brutálním brždění hodiny, a i když bylo z nahrávky slyšet výkřiky bouchne to, bouchne to, dramatický okamžik ustál. Zastavil jen pár centimetrů od nárazu a možné tragédie. Štajf zrovna ve chvíli, kdy se k němu zezadu řítil soupeř, vystartoval do rychlostky.

Krizová chvíle z rallye v Praze má na to, aby si o ní povídali fanoušci ještě několik dní. A nejen v Česku. Jeden z mnoha diskutujících na sociální síti Facebook napsal: „Tenhle moment obletí svět.“

Spraví to pivo

„Takhle rychle se Vojta ještě nikdy ze stopky nerozjel,“ okomentoval Černý na Facebooku situaci, při níž stydla krev v žilách. „Díky moc, Vojto, dlužím ti pivo!“ Těžko říct, jak v těchto okamžicích bylo Černého spolujezdkyni vybranou pro sobotní akci, kterou byla Miss Czech Republic z roku 2020 Natálie Kočendová.

„Omlouvám se všem v okolí za vystrašení! Ale co, když to dobře dopadlo, tak máme alespoň příběh a zážitek,“ pokračoval Černý, který nakonec skončil celkově třetí. Vítězem Pražského Rallysprintu se stal Martin Vlček před favorizovaným Erikem Caisem. Štajf dojel na páté pozici. Celkem bylo klasifikováno padesát posádek, třináct aut cíl nevidělo - třeba Tomáš Enge nedojel kvůli ulomenému kolu.

V Praze tedy mnoho nechybělo, aby se zopakovala havárie finského jezdce Esapekka Lappiho, který se naboural na rychlostní zkoušce číslo pět při říjnové Středoevropské rallye. V místě nehody tehdy navíc stálo několik fanoušků, kteří stihli před řítícím se speciálem jen tak tak uskočit. Během hrůzně vyhlížející nehody naštěstí nikdo neutrpěl žádné zranění.