/FOTOGALERIE/ Pouze tři kola zbývají do konce základní části volejbalové extraligy a pražští Lvi stále figurují na prvním místě tabulky. Ve čtvrtek večer přehráli v Unyp areně 3:0 Benátky a drží pětibodový náskok na Kladno. „Zápas byl těžký hlavně v prvním setu, ve kterém Benátky hrály velmi agresivně. Naštěstí jsme se od stavu 20:20 zlepšili a koncovku zvládli. Od druhé sady jsme hráli svou hru a zaslouženě zvítězili,“ uvedl trenér Lvů Juan Manuel Barrial, jenž do utkání vyslal řadu neokoukaných tváří a na hřišti rovněž zaskakoval Martin Tibitanzl v roli kapitána.

VK Lvi Praha - VK Benátky nad Jizerou 3:0 (26:24, 25:23, 25:17)

Rozhodčí: Dmejchal, Krtička. Diváci: 132. MVP zápasu: Thiel. Lvi: Krča, Tibitanzl, Kollátor, Estrada, McCarthy, Thiel, libero Moník. Střídali Čech, Janouch, Vodička. Trenér Barrial. Benátky: Sorra, Pokopec, Švandrlík, Křesťan, Šulista, Patočka, libero Kotek. Střídali Matras, Král. Trenér Dittrich.

Martine, do zápasu jste vstupoval jako kapitán. Co to pro vás znamenalo?

V tom nevidím žádný rozdíl. Naším jediným kapitánem je Kuba Janouch, jenže nehrál a potřebovali jsme v této funkci někoho na hřišti. Tak to padlo na mě.

Přidáte platbu do společné kasy? Té jste mimochodem pokladníkem.

Naštěstí ne. Už jsem kapitánem byl, takže mám splátku za sebou.

Po delší době jste se ocitl v základní sestavě. Jak se vám hrálo?

Bylo to fajn, akorát byl začátek utkání z naší strany trochu nervózní. Dva sety jsme nějak zvládli, uklidnili jsme se a odvázali. Je skvělé, že jsme vyhráli za tři body.

V čem bylo utkání s předposledním týmem tabulky záludné?

Hlavně v tom, že do něj nastoupilo hodně kluků ze střídačky. Chtěli jsme do něj dát všechno, aby nebyl kouč zklamaný.

V sobotu nastoupíte v Českých Budějovicích k daleko těžšímu zápasu. Půjde i o váš návrat do rodného města. Těšíte se?

Určitě, snad to nebude tak vyhrocené jako v Českém poháru. Na velké zápasy se vždycky těším.

Repríza finále: co od ní očekáváte?

Bitvu.

