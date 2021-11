Házenkáři Dukly mají proti Drammen HK hned dvojí motivaci. Jednak uhrát takový výsledek, jaký by jim dal šanci bojovat v odvetě o postup, a pak odčinit nepříjemnou prohru v Zubří.

Ve středu totiž v extraligové předehrávce vyhráli Pražané poločas a ještě ve 36. minutě vedli o devět gólů. Jenže na konci svítil na ukazateli skóre výsledek 29:26 ve prospěch Valachů.

„Začali jsme solidně. Byli jsme agresívní v obraně, dařil se nám postupný útok a průběžný stav vypadal velice slibně. Ještě pár minut po přestávce jsme se drželi, ale pak přišel ohromný výpadek,“ líčil trenér HC Dukla Praha Michal Tonar.

Přestavba týmu se projevuje

Došlo ke dvěma zraněníma k ošetřování. Muselo se střídat. „Noví hráči bohužel nedokázali nastavenou laťku udržet. Naše hra se rozpadla, přišla vyloučení a přestalo se dařit střelecky. Soupeř toho dokonale využil a výsledek úplně otočil,“ zalitoval kouč.

„Nechci se na nic vymlouvat, ale k takovým zvratům v házené dochází. Náš mladý tým druhou půli nezvládl. I proto jsme v tabulce extraligy až osmí. A to není pozice, jakou bychom si přáli. V týmu ale bylo potřeba udělat přes léto přestavbu. Odešli minimálně čtyři hráči ze základní sestavy, a to se muselo projevit,“ prohlásil Tonar.

Podle něj to zatím není na to, aby Dukla hrála o první trojku. „Byl to radikální řez. Tým se formuje, a to i při mezinárodních měřeních,“ pokračoval kouč s tím, že mladíci mají nyní možnost utkat se s kvalitním týmem.

Nadmíru náročný program

„V Norsku chceme omezit technické chyby, zlepšit agresivitu v obraně a zpřesnit útok. Snahou bude uhrát co nejpřijatelnější výsledek do odvety. Pěkné by bylo zopakovat výkon z prvního poločasu v Zubří,“ přál si.

Jeho svěřence nyní čeká nadmíru náročný program. Dvojzápas s Drammenem zahájí na jejich půdě v neděli 28. listopadu ve 20.00. Odveta v Praze se uskuteční o týden později 5. prosince v hale Slavie v Edenu. Mezitím ve středu 1. 12. přivítají v Ruzyni vedoucí celek extraligové tabulky z Karviné.