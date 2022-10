Na duel se Zlínem nikdy nezapomene David Kollátor. Devatenáctiletý univerzál nastoupil poprvé v extralize v základní sestavě Lvů. Na rozhodnutí trenéra Barriala reagoval následovně: „Hrklo ve mně, taková nervozita. Ale říkal jsem si, že to jednou musí přijít.“ Tréma se vrátila na začátku klání. „Dokonce ještě vzrostla. Nakonec z toho nemám hrozný pocit. Mohlo to být určitě horší, ale těch chyb bylo dost,“ uvedl skromně mládežnický reprezentant, který si během čtyř setů připsal 14 bodů a solidně podával.

V Unyp areně se hrálo utkání z kategorie „jako na houpačce“. Hosté zaskočili domácí v první sadě, kterou zaslouženě vyhráli 25:21 a ve druhé byli šťastnější v koncovce – 25:23. Lvi Fatru přejeli ve třetím a čtvrtém setu 25:19 a 25:14. Tiebreak ovšem začal lépe Zlín, který se dostal do vedení 4:1 a 10:5. Poté úřadovali Pražané, kteří snížili na 9:10, další body však nepřidali. „Nepředvedli jsme dostatečně houževnatý volejbal,“ mínil Kollátor.

Patron klání Petr Horák a jeho MVP Duc Luan Truong.Zdroj: Lvi/David KratochvílZklamaný z výsledku byl i patron utkání Petr Horák. Český olympionik přiznal, že jej duel strhl. „Moc jsem si ho užil. Volejbal znám z televize. Naživo v hale jsem byl poprvé. Klobouk dolů před těmi ránami. Nechtěl bych je vybírat,“ řekl snowboardista. O obratu nepochyboval do posledního míče. „Bylo to o smůle a nějakých tečích. To se kolikrát nedá ovlivnit. Prostě se to nesešlo,“ líčil Horák, který rovněž dekoroval MVP zápasu dle aplikace SmartVolley. Tím se stal nahrávač Fatry Duc Luan Truong. „Jediné pozitivum je to, že je skoro stejně veliký jako já. Vedle nějakého obra bych vypadal hloupě,“ žertoval 170 centimetrů vysoký sportovec.

Zdroj: Youtube

Ve své kariéře zažil úspěchy i neúspěchy. Z jednoho nezdaru by proto vědu nedělal. „Nad výsledkem je potřeba mávnout rukou. Příště zamakat ještě více a věřit si do poslední chvíle,“ burcoval Horák před střetnutím na palubovce kladenských Orlů. Stejný recept nabídl také David Kollátor. „Musíme se oklepat z porážky a více bojovat. Ukázat, co v nás je. Kladno letos ještě neprohrálo. Motivaci budeme mít obrovskou,“ zakončil odhodlaně univerzál.

