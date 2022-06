Prague Open už se chystá na svůj třináctý ročník a během let si vydobylo značnou prestiž. Až do roku 2020 se ve Stromovce hrálo na antuce, od loňska se ale hraje na tvrdém povrchu. Se změnou se sportovní klání také zařadilo na okruhu WTA do kategorie WTA 250. Hráčky se na turnaji můžou těšit na dotaci ve výši 250 tisíc amerických dolarů.

Turnaj spadal v prvních letech pod nižší okruh ITF, postupem času se ale vypracoval mezi nejprestižnější tenisové události. Jak zmiňuje Miroslav Malý, hraje se krátce po Wimbledonu, letos tedy od 25. do 31. července. Poslední vítězkou byla Češka Barbora Krejčíková.

A i v letošním roce bude mít český tenis v Praze silné zastoupení. Hlavní tváří třináctého ročníku se totiž stala dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová. Volnou kartu pro účast obdržela také čerstvá juniorská vítězka Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře Lucie Havlíčková, jejímž největším vzorem je právě Kvitová.

„Zahrát si s ní by bylo úžasné. Do prvního kola by ale někdo jiný by lepší. Šance na výhru jsou pořád důležitější než zahrát si s Petrou,“ uvedla teprve sedmnáctiletá tenistka.

Právě pro ni jako domácí hráčku pražské Sparty by mohl být tento turnaj vhodným způsobem, jak se pořádně ukázat také mezi ženami. Havlíčková je totiž na žebříčku WTA momentálně až v deváté stovce a jak odhalila, po úspěších na French Open bude chtít svoje postavení vylepšit. Právě pražský turnaj pro ni může být dobrým odrazovým můstkem.

Tenisoví fanoušci se ale určitě můžou těšit i na další zajímavá jména, V minulosti si tu z domácích hráček zahrály Karolína Plíšková, Lucie Šafářová nebo Karolína Muchová. Ze zahraničních jmen pak stojí za zmínku Rumunka Simona Halepová nebo Belgičanka Elise Mertensová. Kromě dvouhry se na turnaji hraje také čtyřhra, kterou v loňském roce ovládla česká dvojice Marie Bouzková, Lucie Hradecká.

Na centrálním kurtu bude moci sledovat zápasy až 1900 diváků. Vstupenky na hrací dny jsou v prodeji od pondělí 6. června a pořadatelé i hráčky už se těší na souboje před diváckou kulisou. Konečný seznam přihlášených hráček bude oznámen tři týdny před začátkem turnaje.

