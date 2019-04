Pořadatelé J&T Banka Prague Open se v podstatě každý rok potýkají se zásadní otázkou. Koho z českých elitních hráček pozvat? Z první desítky žebříčku totiž může naskočit pouze jedna. Po loňské spanilé jízdě Petry Kvitové tentokrát „vyšla řada“ na Karolínu Plíškovou.

„Už jednou náš turnaj vyhrála, loni se musela kvůli zranění odhlásit, snad jí tedy vítězství vyjde letos,“ řekla ředitelka akce Petra Černošková.

Loňskou šampionku fanoušci přesto uvidí. Tentokrát ne na kurtu, nýbrž v rámci dětského dne, který je na programu v pondělí.

„Přestože letos nebude obhajovat, slíbila, že dorazí aspoň takto. Vyfotí se s dětmi, rozdá podpisy,“ prozradila Černošková.

Pozornost bude upřena také na třetí českou hvězdu. Lucie Šafářová se totiž po derniéře ve Fed Cupu rozloučí s domácími fanoušky také na turnajové scéně. Představí se ve dvouhře i čtyřhře, kde musela shánět náhradu za oblíbenou parťačku Bethanii Mattek-Sandsovou, která si nestihla vyléčit zraněné koleno. Šafářová tak nastoupí s krajankou Barborou Štefkovou.

„Lucka si zaslouží pěknou rozlučku. Její kariéra byla úžasná, tak ji snad přijdou diváci podpořit. Je to velká profesionálka, její vystoupení bude stoprocentní,“ uvedla turnajová ředitelka.

Kromě českých hvězd, které doplní zkušená Barbora Strýcová či Markéta Vondroušová, se fanoušci mohou těšit také na vítězku dvou grandslamů Světlanu Kuzněcovovou, Švýcarku Belindu Bencicovou či předloňskou překvapivou vítězku Monu Barthelovou.

Tradičním strašákem je počasí. Sníh, který potrápil pořadatele před pár lety, však nehrozí. „Doufejme, že počasí vydrží. Snad bude příjemně,“ usmála se Černošková.

Turnaj ve Stromovce tradičně láká zástupy fanoušků, a ani tento ročník by neměl být výjimkou. Kromě finálového dne je vstup zdarma. A lístky šly na dračku. „Vyprodaly se za jedno dopoledne. Mělo by být plno a já doufám, že diváci si po celý týden jako v předešlých letech najdou do Stromovky cestu a přijdou se podívat na krásný tenis a podpořit české holky,“ dodala ředitelka turnaje.