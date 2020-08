Když se dokázala vrátit na kurty i po krvavém přepadení a komplikované operaci pořezané ruky, omezení spojená s koronavirem ji nerozhází. V klidu tak podstupuje i jeden test na covid-19 za druhým, bez nichž dnes ve světě profesionálního tenisu neuděláte ani krok. „Dá se to vydržet. Už jsem v životě zvládla horší věci než test na covid,“ pousmála se.

Kvitová schází mezi hvězdami, které se od včerejška účastní Prague Open na antukových kurtech TK Sparta ve Stromovce. Druhou oficiální akci WTA po několikaměsíční pauze se rozhodla vynechat a soustředit se až na turnaje na tvrdém povrchu za velkou louží. Příští týden odletí do New Yorku, kde se od 24. srpna koná (přestěhované) Cincinnati Masters a po něm US Open. První „pokoronavirový“ grandslam.

„Nevím, co od sebe čekat. Bude to všelijaké, ale poslední dobou trénuju docela dost a doufám, že se to na mé hře podepíše v dobrém smyslu,“ svěřila se Kvitová při videokonferenci s českými novináři během návštěvy pražského klání.

Neuvažovala o tom, že newyorský veleturnaj vynechá? Sice se bude hrát bez fanoušků na tribunách a za nejpřísnějších bezpečnostních opatření, přesto může jít o riziko. Zdravotní situace v USA není zrovna skvělá. „Ne každému se tam chce,“ komentovala Kvitová fakt, že jen z první desítky žebříčku WTA už se omluvily Ashleigh Bartyová, Elina Svitolinová či Kiki Bertensová.

Hlad po tenise

U dvojnásobné wimbledonské vítězky ale zvítězil hlad po špičkovém tenise, byť se jí zprvu přes oceán dvakrát nechtělo. „Pak jsem si řekla, že už jsem ve věku, kdy si nemůžu moc vybírat. Mohla bych si to pak jednou vyčítat. Proto se budu snažit co nejvíc a mít čisté svědomí, ať to dopadne, jak to dopadne,“ řekla třicetiletá tenistka.

Omluvenky některých hvězd by pro aktuálně 12. hráčku světa mohly znamenat větší šanci na úspěch v turnaji, na kterém se jí většinou dařilo nejméně ze všech grandslamů. Kvitová to tak ovšem nevidí. „Startovní pole bude pořád silné,“ myslí si.

Hlavní však bude znovu si zahrát. Kvitová má sice za sebou několik exhibičních akcí v tuzemsku i v Berlíně, ale US Open? To je jiná káva. „Přece jen je to dlouhá doba a tenis mi chybí. Už se strašně těším na zápasy, na adrenalin a všechno okolo.“ A že ve volném čase bude muset být zavřená na hotelu a odpustit si obvyklé procházky po Central Parku?

„Bude to psychicky náročné, ale pro všechny stejné,“ uzavřela Kvitová.