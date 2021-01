„Nejdřív budeme muset do karantény. Neznám úplně přesně pravidla, ale myslím, že pak budeme moct z hotelu vždycky na pět hodin. Plánuju to využít na trénink,“ popsala Karolína Plíšková, která patří k tenistkám, které ještě před dlouhým pobytem u protinožců testuje formu na turnaji v Abú Zabí.

První duel ji čeká dnes, stejně jako Markétu Vondroušovou a Karolínu Muchovou. Už včera nastoupila Barbora Krejčíková, přes kvalifikaci si proklestila cestu Lucie Hradecká.

„Pořád je úžasné, že tu startujeme,“ je Plíšková vděčná za kvalitně obsazené klání. „Chci tu odehrát co nejvíc zápasů a k tomu ještě trénovat. Ráda bych získala titul, ale není to úplná priorita.“ Ze Spojených arabských emirátů už světová šestka zamíří do Melbourne, kde je před grandslamem na programu ještě jeden „rozehrávací“ turnaj.

A co bude po Australian Open? Jisté je jen jedno: nic není jisté.

„Budeme muset hodně improvizovat. Celý svět teď žije s velkým otazníkem,“ připomněla při nedávném setkání s novináři Petra Kvitová. WTA sice zveřejnila kalendář turnajů na první polovinu roku 2021, ale každému je jasné, že se jedná jen o přibližný nástřel. Rozhodovat bude vývoj pandemické situace.

Pozdější termín

Mimochodem: pražský turnaj na kurtech Sparty ve Stromovce je z obvyklého jarního termínu odsunut na polovinu července. „Cílem je vytvořit optimální podmínky pro start nejlepších českých tenistek,“ komentoval to ředitel turnaje David Trunda.

„Je to zvláštní, protože jindy víme dopředu na celý rok, kam pojedeme a kde budeme hrát. Ale co naděláme?“ je s tím Plíšková smířená. Tenistky se mohou spolehnout leda na neustálé testování a nepříjemná omezení pohybu (jinými slovy z hotelu na kurt a zase zpátky).

A to by se měla letos konat i odložená olympiáda v Tokiu. Zatímco Kvitová už prozradila, že bude-li fit, chce pod pěti kruhy nastoupit, Plíšková si není tak jistá.

„Pokud to půjde, ráda bych hrála, ale pokud budou ty šílené karantény a měla bych zmeškat jiné turnaje, budu to zvažovat. Zatím to nechávám volné, protože mi přijde, že se podmínky mění každým dnem,“ uzavřela bývalá světová jednička.