Strýcová ve Wimbledonu odehrála v roce 2003 svůj první grandslam a po 16 letech se na londýnské trávě dostala na centrální dvorec a dočkala se životního úspěchu. V utkání s Kontaovou, osmifinálovou přemožitelkou Petry Kvitové, prohrávala už 1:4, ale dokázala první sadu vyhrát v tie-breaku 7:5. V druhém setu plzeňská rodačka dominovala a po hodině a půl proměnila první mečbol, když nervózní Kontaová zahrála míč za základní čáru.

Dlouholetá česká fedcupová reprezentantka předvedla ve svém prvním duelu na wimbledonském centrkurtu téměř dokonalý výkon. Zaznamenala jen devět nevynucených chyb, z toho pouze šest ze hry, zatímco její soupeřka čtyřiatřicet. "Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem tu odehrála. Stále tomu nemůžu věřit. Zní to šíleně a pořád se mi třese hlas," řekla Strýcová v televizním rozhovoru bezprostředně po zápase. Do semifinále prošla na svém 53. grandslamu.

Jediné předchozí grandslamové čtvrtfinále před pěti lety ve Wimbledonu prohrála s Kvitovou. Dvojnásobnou šampionku tehdy vedl David Kotyza, jenž je nyní koučem Strýcové. S třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Williamsovou hrála Strýcová třikrát a nezískala ani set.

Za postup do semifinále dvouhry má Strýcová jistou odměnu 588 tisíc liber (16,7 milionu korun). Další prize money získá za čtyřhru, na kterou po vítězství nad Kontaovou spěchala. S Tchajwankou Sie Šu-wej jsou v osmifinále.

Muchová nestačila na Svitolinovou

Dvaadvacetiletá Muchová nestačila na osmou nasazenou Svitolinovou po nadějném začátku a s loňskou vítězkou Turnaje mistryň prohrála ve dvou setech. Muchová hrála ve slavném All England Clubu poprvé a postupem do čtvrtfinále si vylepšila grandslamové maximum. Ve světovém žebříčku se díky tomu poprvé posune do první padesátky.

Zpočátku na ní nebylo znát, že má v nohách více než tři a čtvrt hodinové osmifinále, v kterém porazila Karolínu Plíškovou. Sice na úvod přišla o podání, ale pak se rozjela - hrála rychle, tlačila se k síti a Svitolinová nestíhala. Za 14 minut Muchová vedla i díky dvanácti vítězným úderům 4:1, poté ještě 5:3 a podávala.

Svitolinová ale začala držet českou hráčku co nejdál od sítě a vývoj otočila. Stále více chybující Muchová od stavu 2:5 ztratila pět gamů i první set. Ve druhém znovu zaútočila, vedla 2:0 a měla brejkbol na 3:1, jenže neuspěla. Za stavu 2:5 se ještě pokusila o obrat, snížila na 4:5, ale víc už nestihla.

Svitolinová s Halepovou

Soupeřkou Svitolinové v semifinále bude Rumunka Simona Halepová. Loňská královna antukového Roland Garros porazila Čang Šuaj z Číny 7:6 a 6:1 a mezi nejlepší čtveřicí ve Wimbledonu je podruhé v kariéře.

Williamsová zdolala po dvouhodinovém boji jinou Američanku Alison Riskeovou 6:4, 4:6 a 6:3 a semifinále na londýnské trávě si zahraje už podvanácté. Bývalá světová jednička měla s 55. hráčkou žebříčku plné ruce práce. S krajankou, která o kolo dříve vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie, ztratila pětkrát servis, ale v koncovce ukázala svou sílu. Když už se zdálo, že uvadá, přidala na razanci, hrála i chytře a zvítězila. "Když se cítím dobře, tak si věřím a jsem hrozbou, protože tuhle hru miluju," řekla Williamsová.

V utkání nastřílela 49 vítězných míčů a duel ukončila devatenáctým esem. Připsala si 97. výhru ve wimbledonské dvouhře a osamostatnila se na druhém místě. Lepší je pouze devítinásobná vítězka turnaje Martina Navrátilová (120).

První wimbledonský tie-break za stavu 12:12 vyhráli deblisté

První tie-break v rozhodujícím setu v historii tenisového Wimbledonu dnes vyhrála australsko-finská dvojice John Peers a Henri Kontinen. Osmí nasazení deblisté porazili v 3. kole Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho za čtyři a půl hodiny 7:6, 6:4, 3:6, 4:6 a 13:12. Na londýnské trávě se hraje rozhodující zkrácená hra až za stavu 12:12.

Wimbledon opustil tradici hrát rozhodující set až do té doby, než jeden ze soupeřů zvítězí rozdílem dvou gamů, po loňském turnaji. V semifinále mužské dvouhry se tehdy Jihoafričan Kevin Anderson a Američan John Isner přetahovali šest a půl hodiny až do stavu 26:24 v pátém setu.

Druhý nejdelší zápas v historii All England Clubu způsobil problémy v programu a zanechal Andersona vyčerpaného před finále se Srbem Novakem Djokovičem, které pak ve třech setech prohrál.

Posledním grandslamem bez tie-breaku v rozhodujícím setu zůstalo pařížské Roland Garros. Na US Open se hraje již delší dobu klasická zkrácená hra za stavu 6:6 do sedmi bodů, na Australian Open od letoška novinka v podobě tie-breaku do 10 bodů.