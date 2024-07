/FOTOGALERIE/ Dámy, také se vám stává, že jdete okolo cukrárny a kremrole z výlohy se na vás snad usmívají? Samozřejmě vzdorujete, jenže jsou neodbytné a vy jste křehké nádoby… Tedy se vrátíte, dvě „zpucujete“ a víte, že jste zhřešily, zbytek dne budete nevrlé a odnesete to vy i okolí.

Pokud se v této historce poznáváte, pak obraťte své kroky k příbramskému BeFit energy clubu a vyhledejte Wážky. „Často se potkáváme s ženami, ať už mladými, staršími nebo třeba po porodu, které řeší zásadní téma – bojí se najíst! Snažíme se jim předat jednoduchou myšlenku, že si nemusejí vybírat, ale jíst tak akorát. Vše je o množství a zdravém pohybu,“ sdělují sestry Petra Sklenárová a Kateřina Molnárová, kterým se kvůli dívčímu příjmení přezdívá Wážky a nyní pod touto značkou vracejí sebevědomí desítkám žen.

Obě jsou maminky od dvou malých dětí, prošly si vzlety i pády a dobře vědí, jak se jejich klientky cítí. „Sama jsem po porodech shazovala patnáct kilo,“ prozrazuje Kateřina. „Nebylo to nic příjemného. Snažila jsem se to neřešit. Věděla jsem, že je pro mě priorita zdravé dítě, ale dostavila se i frustrace. Proč někdo shazovat nemusí a já ano?“ přemítá a dává slovo sestře. „V dospívání jsme si prošly různými dietami. U mě to bylo o tom, jak přemýšlím o sobě a o jídle… O tom, jak moc, nebo málo mě ovlivňuje. Už jsem našla rovnováhu a tu se snažím předávat,“ říká Petra.

Starší z dvojice je výživovou poradkyní, obě jsou cvičitelkami. „Sportu i zdravému životnímu stylu se věnujeme od střední školy. Postupem času, kdy se naše cesty rozcházely a scházely, jsme zjistily, že spolu nám to jde nejlépe. Pokud spojíme síly, funguje to dokonale,“ shodují se sestry. Jejich povahy jsou přitom odlišné. Petra je tou kreativní a Kateřina dává věcem systém a řád. „Chaotička a puntičkářka,“ smějí se.

Osmdesát ku dvaceti. Potraviny nerozdělujeme na zdravé a nezdravé, líčí Wážky

Nyní vás nejspíše zajímá, co s vámi Wážky „provedou“, pokud vyšlapete schody příbramského Obchodního centra Skalka a ocitnete se ve třetím patře v BeFit energy clubu? Nejprve se prý podívají na jídelníček. „Potraviny nerozdělujeme na zdravé a nezdravé. Záleží na množství a na tom, jak často je jíte. Ideální poměr je osmdesát procent zdravých sacharidů, bílkovin a tuků, a dvacet procent si nechat na něco ‚dobrého‘,“ vysvětluje Petra.

Zjednodušeně řečeno si můžete dát obden k obědu pizzu či burger, ale večer už musíte něco zeleninového. „Je třeba najít balanc. Není účelem držet se čtrnáct dní na vodě, a pak dva dny jíst všechno. Mít dokonale sestavený jídelníček a stále něco počítat. Chodit třikrát týdně na kardio a třikrát na silový trénink… To vůbec ne. Chceme si život zjednodušit a užívat si ho,“ zdůrazňuje výživová poradkyně.

Samozřejmě se s tímto poznáním nemůžete odebrat na gauč. „Cvičení máme rozdělené půl na půl a jednou měsíčně vedeme lekci společně. Hodně se věnujeme maminkám s dětmi. Ony cvičí a děti si hrají. Dobře víme, jaké to je nemít hlídání,“ připomíná Kateřina, že znají vše i z druhé strany. Na programu jsou klasické posilovací lekce, jumping, deepWORK… „Snažíme se vracet do povědomí aerobik, bodystyling, taneční lekce. Radost nám dělá, že holky znovu zjišťují, jak jsou super. Ke zdravému pohybu není potřeba jen zvedat železa,“ podtrhává.

Vedle „záliby v retru“ jdou Wážky s dobou. Jejich sociálně sítě překypují vtípky i radami. „Prvotně jsme je vytvořily, abychom naši komunitu informovaly, kde cvičíme a vyvracely mýty o dietách. Nyní máme i spoustu přihlížejících, kteří s námi nejdou cvičit. Asi potřebují jen slyšet věci, které říkáme a píšeme,“ myslí si Kateřina.

Virtuální svět ovšem není nejpodstatnější. „Zakládáme si na naší komunitě. O každou klientku máme vážně zájem. Ne proto, že musíme, ale chceme. Holky nám často vyprávějí i svoje příběhy a dávají nám zpětnou vazbu. Vše je postaveno na oboustranně dobrých vztazích a přerůstá to i mimo lekce,“ pochvalují si Petra a Kateřina.