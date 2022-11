Baseball to má jednoduché – jeho pálky jsou ze dřeva. To softbalové náčiní se kromě hliníku vyrábí také z kompozitních materiálů. Musí totiž odrazit ve velké rychlosti těžší a větší míč. „Jenže softbal má nevýhodu v tom, že velké americké firmy nedělají pálky vyloženě pro mužskou verzi. Softbalové pálky se vytvářejí hlavně pro ženy nebo slowpitch, který je v některých zemích více rozšířený,“ prohlásil Vavruša, podle kterého se tak často softbalové pálky ničily. „Fyzikálně totiž nevydržely odrážet ve velké rychlosti ten těžký žlutý míč.“

Čeští baseballisté otestují před světovým šampionátem pálky s novou technologií.Zdroj: ČSAA tak po několika letech firma Easton přišla konečně s odolnou pálkou pro mužský fastpitchový softbal. Navázala na model Synergy, který před několika lety nadchl hráče tím, jak je pevný a skvěle odráží. „Obecně je nedůvěra k novým technologiím, protože se nové modely několik let po sobě nepovedly. Ale s těmito pálkami je opravdu spokojenost. Jsou tvrdší a mají dobrý odraz. Myslím, že to bude mít komerční úspěch,“ prohlásil o ně Jaroslav Korčák, trenér českého týmu. Ten měl unikátní možnost nové pálky otestovat před mistrovství světa. A to jako jeden z mála týmů.

„Přijde mi skvěle vyvážená, hezky se s ní švihá. V míře odrazu jsou možná lepší starší pálky. Ještě ale uvidíme,“ dodal Marek Malý, elitní nadhazovač a pálkař. Český tým si nové Synergy vzal s sebou na mistrovství světa. A údajně už s ní hráči odpálili dva homeruny v přípravných duelech. „Právě na Novém Zélandu se pálky budou oficiálně prezentovat. Jsem rád, že čeští softbalisté jí mohli vyzkoušet mnohem dříve. Myslím, že o ní bude velký zájem. Nové technologie budou ale ještě více patrné, až se pálky trochu více ohrají,“ tvrdil Daniel Vavruša z firmy TOV Productions.