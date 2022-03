Významnou pomocí pro nastavení správné strategie je použití videa. To má Panáček velmi v oblibě. Díky němu analyzuje výkony soupeřů, ale i své. „Dívám se na zápasy, které jsem odehrál. Pouštím si video z utkání soupeře, pak také moje. Snažím se poučovat z mých chyb, konzultuji to s trenéry ze Strahova. Pak také s Davidem Tománkem, se kterým sedíme po obědové pauze a snažíme se vymýšlet věci, které mě baví a pomáhají mi,“ vysvětloval Panáček, který ještě nedávno byl oficiálně juniorem.

Startuje se! Squashové mistrovství ČR v Praze pomůže Ukrajině

V minulém roce se přidal k pár vybraným hráčům, kteří se dostali do finále MČR. A to kromě k Danielu Mekbibovi také k Jakubu Solnickém nebo Martinu Švecovi. „Chci navázat na loňský ročník. Nemám co ztratit, jsem tady jeden z nejmladších hráčů. Pod tlakem jsou spíše jiní hráči, půjdu do toho s čistou hlavou,“ dodal Panáček, kterému se v posledních týdnech dařilo. Například na turnaji PSA ve Švýcarsku se mu podařilo dostat do semifinále. Předtím si zahrál áčkový turnaj v Ostravě a v Praze.

MČR ve squashi začne ve čtvrtek 3. března. Kompletní zpravodajství s rozhovory s hráči mohou fanoušci atraktivního raketového sportu sledovat na sociálních sítích asociace. Akce bude kompletně přenášena na youtube kanálu.

