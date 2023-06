/FOTO, VIDEO/ Stříbrná medaile Petry Štolbové, bronz Dominiky Hronové a k tomu další souboj o třetí místo v podání Ivety Jiránkové. České taekwondo bylo na Evropských hrách v Polsku mimořádně úspěšné. „Nechápu,“ říkala Iveta Jiránková. A Petra Štolbová dodávala: „Nemám slov. Fakt se nám dařilo. Trénujeme spolu všechny v Praze. Jsme jako rodina.“

Trenér Viktor Jankovský mínil: „Je to dlouhodobá práce týmu. A zároveň jsme asi měli štěstí, že soupeři našich závodníků došli do finále.“ Díky tomu se totiž Dominika Hronová, Iveta Jiránková a také Adam Jochman dostali do oprav. „To normálně na světových turnajích nebývá, jen na olympiádě a Evropských hrách,“ vysvětloval Jankovský.

Tým funguje společně v Praze, kde má zázemí. „Snažíme se tam přitáhnout nejlepší sportovce, aby trénovali spolu. Máme kondičního trenéra, který s nimi každé dopoledne pracuje. Odpoledne máme taekwondo. Zároveň se snažíme spolupracovat s nejlepšími týmy v Evropě i na světě. Jezdíme do Polska, spolupracujeme s Jordánskem, které má výsledky, a snažíme se posunout taekwondo dopředu,“ popisoval Viktor Jankovský.

V týmu má svědomité a houževnaté svěřence, kteří se nenechají rozhodit neúspěchy. „A je tu i přátelská atmosféra, která je u toho drží. A taky jsou dost ambiciózní,“ dodal.

V taekwondu je podle nej zásadní dobrá psychika. „Jako u každého bojového sportu tam stojí soupeř. Mentální stránka je tedy velmi náročná. V poslední době do toho hodně vstupuje kondice s tím, jak se mění pravidla, aby se taekwondo udrželo na olympiádě. Světová federace se snaží, aby to bylo zajímavé pro lidi, a tím pádem se podporuje aktivní styl. Je důležité pracovat v posilovně. Ale psychická stránka – to, že mě někdo může kopnout do hlavy a já stejně v tu chvíli musím dál pokračovat – je náročná.“

Na olympijské hry se v taekwondu lze kvalifikovat díky zisku bodů do žebříčku. „To je pro nás zatím těžké.“ Navíc se zápolí jen v osmi vahách místo šestnácti obvyklých na jiných turnajích, přičemž Dominika Hronová i Petra Štolbová se pohybují spíš v těch neolympijských.

„Třeba Dominika normálně bojuje v kategorii do 53 kilogramů a olympijská je do 57 kilogramů. Petra bojuje v kategorii do 62 a olympijská je 67. Holky jsou tam o něco těžší, ale ony by v té olympijské kategorii se svým somatotypem celoročně bojovat nemohly, takže se snažíme sbírat body v nižší kategorii. Pro kvalifikaci uděláme všechno. Jinak bych to já nedělal, protože dostat taekwondo na olympiádu je můj sen,“ dodal trenér Viktor Jankovský.

Autor: Barbora Žehanová, ČOV