Před sezonou jste vítal velkou konkurenci. Nesemlela vás trochu?

Má to dobrou a horší stránku. Dobrá je ta, že máme jeden z nejlepších kádrů v extralize. To se projeví na trénincích, jsou vyrovnané a volejbal, co na nich předvádíme, je výborný. V áčku jsem čtvrtou sezonu a nikdy to nebylo takové. My mladí se samozřejmě zlepšujeme. Horší stránka je ta, že mám na svém postu před sebou tři cizince, kteří mají všude na světě trochu přednost. Nechce se mi jenom trénovat, rád bych měl požitek ze hry. Ale beru vše pozitivně, snažím se makat na tréninku. Konkurenci beru jako motivaci. Čekám na příležitost, snad brzy přijde.

Všem třem smečařům se enormně daří. To vás asi netěší.

S tím souhlasím, ale všechno se snažím brát z týmového pohledu. Nemohu stát ve čtverečku a přát jim, aby zkazili podání, nebo dostali během příjmu eso. Jakmile vyhráváme, mám radost. Jsme ovšem sportovci, všichni chceme hrát.

Jak spolu smečaři vycházejí?

Znovu opakuji, že máme nejlepší tým za poslední čtyři roky. K němu patří i nejlepší parta. Ani na postu smečařů necítím závist, jen zdravou rivalitu. Pomáháme si. Od cizinců se snažím trochu okouknout jejich styl.

Béčko nehraje, do zápasu jste nenastoupil měsíce. Troufl byste si teď naskočit, a byl byste platný?

To, že béčko nehraje, mé pozici neprospívá. Za normálních okolností bych byl vytížený alespoň v 1. lize. I když jsem ve hře ale pár kol nebyl, tak tréninky jsou natolik intenzivní, že by to neměl být žádný problém.

Nejbližší duely Lvů

29. 12. 13.00 Lvi – Kladno (přímý přenos ČT sport)

30. 12. 16.00 Kladno – Lvi (přímý přenos cvf-web.cz)

Nenapadlo vás požádat vedení třeba o hostování?

Ne, snažím se soustředit na tréninky, makat, hledat na situaci dobré stránky, zlepšovat se. A čekat.

Řešil jste svou situaci s trenérem?

Před Vánocemi jsme o ní prohodili pár slov, ale víceméně není co řešit, karty jsou rozdané.

Odpočinul jste si během Vánoc? Vyčistil jste si, jak se říká, hlavu?

Vánoční čas je pro volejbalisty to nejdelší volno, co v zimě mají. Čtyři dny jsme byli bez tréninku. Všichni jsme je strávili s rodinami, takže jsme jedli cukroví, salát, rybu… I já jsem si odpočinul. Teď do toho musím vlétnout s ještě větší energií a chutí.

Lvi před svátky chytili fazónu. Co za ní stojí?

Přispělo k ní více věcí. Na začátku jsme nebyli kompletní – čekali jsme na posily, sužovala nás zranění. Cizinci se ještě neaklimatizovali na české prostředí i extraligu. V létě přišel nový nahrávač Kuba Janouch, chvíli trvalo, než se s ním tým sehrál. Teď si vše sedlo, dobře trénujeme a to se odvíjí na hře. Navíc jsme postoupili do semifinále Vyzývacího poháru. S každým vítězstvím roste chuť. Pohodu jsme si přenesli i na českou scénu.

Nyní vás čekají dva zápasy s Kladnem. Co o něm víte?

Už ty termíny jsou zvláštní, moc z nás mezi svátky nehrálo. Je otázkou, v jaké budeme formě. Kladnu se teď moc nedaří, bodově ani herně. Kádr se však od dob úspěchů moc nezměnil. Hlavní opory jsou Hýský a Zajíček, vrátil se Křesťan. To jsou výborní hráči. V tabulce jsou sice předposlední, ale na to nesmíme hledět. Rok 2020 chceme zakončit dobře. První utkání je navíc v televizi. Tedy další motivace.

Dobře. Co to znamená? Šest bodů?

Na to se těžko odpovídá. Kéž by existoval tým v extralize, kam bychom si jeli pro tři pohodové body. A Kladno v domácím prostředí, kde mají nízký strop, je těžký soupeř. Šest bodů by bylo krásných. Hezky se to řekne, ale na hřišti to bude boj.