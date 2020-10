„Neskutečně se těšíme, že si zazávodíme doma, před našim publikem a rodinami, ta odmlka byla bezprecedentně dlouhá,“ přiznává organizátor a zároveň závodník v kategorii MASTER MEN’S PHYSIQUE Roman Hajabáč

Závody v elitních kategoriích – bodyfitness, bikini-fitness, fitness physique, bodybuilding, kulturistika byly rozšířeny o kategorie juniorů a profesionálů Men Open a Bikiny Pro, což je nejvyšší světová úroveň závodů.

„Juniorská kategorie je skvěla věc, protože si mladí kluci mohou naostro vyzkoušet závody, navíc se mohou účastnit i závodů v kategorii mužů. Z těchto zkušeností mohou v budoucnu těžit. K tomu se letos zúčastní závodníci v kategoriích Men Open a Bikini pro. Divácký zájem o tyto kategorie je enormní, protože je to to nejlepší, co na světě je,“ představuje letošní novinky Hajabáč.

Ve hře budou opět body do světového žebříčku 2020 IFBB World Ranking a 28 IFBB Elite Pro Cards. Garancí nejvyšší mezinárodní prestiže soutěže je přislíbená přítomnost prezidenta IFBB Rafaela Santonji, který stojí v čele organizace od roku 2006.

Veškeré plány a předpoklady pro letošní ročník musely jít stranou, klíčová je pro organizátory samotná možnost prestižní mezinárodní závody znovu do kongresového sálu hotelu Hilton přivézt. „Příprava Diamond Cupu 2020, když jsme do 23.9. zažili výměnu ministra zdravotnictví, změnu podmínek a omezeni, byla neskutečně složitá a stresující. Nicméně jsme vydrželi do poslední chvíle a uklidnilo nás, že naše mnohaměsíční snaha nevyjde vniveč,“ popisuje obavy organizátorů Roman Hajabáč.

Nesmíme opomenout zmínit i restrikce omezující závodníky. Koronavirová situace zkomplikovala nejen cestování, ale i samotnou přípravu, kdy byl na jaře omezen, respektive zakázán přístup do posiloven. „Prozatím máme potvrzenu účast závodníků z 12 států, což je skvělé, když si vezmeme, co musí v současnosti podstupovat, aby měli šanci soutěžit,“ dodává Hajabáč.

Soutěž se bude premiérově konat pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. Kvalitu projektu IFBB Diamond Cupu také potvrzuje podpora tradičních partnerů jako jsou společnosti Carollinum, Advantage cars, Roonie nebo Eastlabs. Nově k výčtu přibyly RedBull, Noxa funds, Gym 365, Extrifit, Magic planet.

Prvotním podnětem organizace Diamond Cupu byla myšlenka zdravé životosprávy a disciplíny napříč věkovými kategoriemi, zároveň možnost přiblížit českému publiku samotnou tématiku fitness a kulturistiky. Loňský 2019 IFBB Diamond Cup byl při svém nultém ročníku vyprodaný a byl oceněn mnoha přítomnými profesionály. Organizátoři si pochvalovali obrovské zlepšení image fitness a kulturistiky jako sportu v očích veřejnosti, i směrem ke sponzorům a potenciálním partnerům. Lístky distribuuje síť Ticketportal.