Volejbalisté Lvů Praha mají pro své fanoušky dvě zprávy. První špatnou a druhou vynikající. Po roce se s Lužinami loučí miláček publika Gino Robert Naarden. Surinamského univerzála však nahradí jiná persona, čerstvý mistr rakouské ligy Matej Mihajlovič. Sedmadvacetiletý Slovinec už v Česku působil, v sezoně 2014/15 získal s Karlovarskem bronzovou medaili.

Matej Mihajlovič (č. 14) ještě v dresu Karlovarska. | Foto: ČTK/Slavomír Kubeš

„Gino ukončil kariéru a začal se v Surinamu věnovat výchově malých volejbalistů. Nemělo cenu ho přemlouvat,“ popisuje trenér Lvů Tomáš Pomr. „Děkujeme mu. Do klubu vnesl svěží vítr. Natáhl do haly fanoušky. Chodil do školy v Brdičkově ulici a nadchl tam pro náš sport spoustu dětí,“ zdůrazňuje. „Co se ale čísel týče, neprožil až tak skvělou sezonu. A my potřebujeme na univerzálu zase o něco silnějšího hráče.“