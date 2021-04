Štybarova stáj dnes na webu uvedla, že se bývalý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu začal cítit špatně po nedělním závodě Gent-Wevelgem, v němž obsadil 25. místo.

"Po vyšetření naším lékařským týmem se zjistilo, že má problémy se srdečním rytmem. Bylo doporučeno, aby podstoupil ablaci. Tento zákrok úspěšně provedl profesor Pedro Brugada ve středu v nemocnici v Bruselu," uvedl Deceuninck-Quick Step. Ablace je metoda, při které lékaři přes tříslo zavedou až do srdce katetr, pomocí něhož vyřeší falešné elektrické impulzy způsobující arytmii.

Štybara nyní čeká několik dnů pauzy, které stráví s rodinou. "Samozřejmě jsem zklamaný, že přijdu o nedělní De Ronde. Tohle je má oblíbená část sezony. Dobře jsem trénoval a měl jsem pocit, že má forma před tímto víkendem byla nejlepší, jakou jsem za poslední dobu měl," uvedl na týmovém webu český cyklista.

„Měl jsem ale štěstí, že to byl jen drobný zákrok. Jsem vděčný, že k tomu došlo a že se to spravilo, nejen s výhledem na zbytek sezony, ale i na mé celkové zdraví. Po důkladné prohlídce bylo příjemné zjistit, že to nebylo nic vážnějšího. Dám si pár dnů volna, odpočinu si se synem a manželkou a pak se vrhnu zase do tréninku," řekl Štybar, jenž minulý pátek skončil pátý v klasice E3 Harelbeke.