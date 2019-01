Praha - Nejlepší házenkáři světa míří do Prahy. Hned osm mužů, včetně Čecha Filipa Jíchy, kteří se mohou pyšnit tímto titulem, se ve středu zúčastní v tenisovém areálu na Štvanici exhibice s názvem Hvězdy pro legendy.

Házenkář Filip Jícha. | Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Akce má být oslavou nejvýznamnějších triumfů domácí házené, ať už vítězství žen na světovém šampionátu 1957, nebo o deset roků mladšího zlata mužů. A další výročí: právě šedesát let uplynulo od premiérového zisku PMEZ Duklou Praha. Na olympijských hrách 1972 v Mnichově získali muži dodnes nepřekonané stříbro.

Svou účast přislíbili i další slavní sportovci

„Jsme rádi, že můžeme vzpomínat na krásné milníky. Chceme ale především propojit světovou extratřídu s amatérskými sportovci," prozrazuje manažer reprezentací Karel Nocar. O čem hovoří? Už v pondělí a úterý se házenkářští nadšenci pokusí o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Přetěžký úkol, musí zvládnout zápas v délce 42,195 hodin.

V rámci středečního předprogramu se s míčem v ruce předvedou vozíčkáři i domácí talenty, či osobnosti… Svou účast v exhibičním klání přislíbili fotbalisté Patrik Berger, Ivan Hašek, Vladimír Šmicer, hokejista Richard Žemlička, basketbalista Jiří Welsch, z kulturního života pak Matouš Ruml nebo Ladislav Hampl.

Všechno ale vyvrcholí duelem házenkářských star. „Žádné jméno nechci vyzdvihovat. To, že jsme sem dostali takové hvězdy, je váž-ně výjimečné," těší Nocara před oslavou, kterou může zhatit už pouze déšť. I s takovou variantou ale házenkáři počítají. Jen by se přesunula na Podvinný mlýn.

Ohlášené hvězdyVedle Filipa Jíchy, který vládl házené v roce 2010, se na exhibici z nejlepších hráčů světa představí Daniel Narcisse, Jackson Richardson, Bertrand Gille, Thierry Omeyer (všichni Francie), Daniel Stephan, Henning Fritz (oba Německo) a Slawomir Szmal (Polsko). Ženskými vítězkami ankety jsou Andrea Lekičová (Srbsko) a Cristina Neaguová (Rumunsko).

Program akce19.-20. června:

Házenkářský maraton zápas, který bude trvat 42,195 hodiny a jeho ambicí je zápis do Guinnessovy knihy rekordů.



21. června:

11.15 Házená vozíčkářů

12.00 Utkání nadějí

14.30 Duel osobností

16.00 Výběr ČR a SR vs Výběr světa (ženy)

18.15 Výběr ČR a SR vs Výběr světa (muži)