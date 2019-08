Jednadvacetiletá Marie Bouzková platila už před lety za jeden z nejvýraznějších českých talentů, její přechod mezi profesionálky ale není tak nápadný jako třeba u Vondroušové. Až před pár dny tahle rodačka z Prahy pronikla do první stovky žebříčku WTA. Ovšem slaví to ve velkém stylu.

„Nemůžu tomu uvěřit,“ jásala na hvězdně obsazeném turnaji v Torontu, když ve druhém kole senzačně vyřadila světovou osmičku Sloane Stephensovou.

Z kvalifikace do semifinále

Bouzková do hlavního klání postoupila z kvalifikace, slovutných soupeřek se ale rozhodně nezalekla. Naopak v osmifinále si suverénně poradila dvakrát 6:2 s předloňskou vítězkou Roland Garros Jelenou Ostapenkovou a v noci na dnešek vyhrála první set čtvrtfinále proti čerstvé wimbledonské šampionce Simoně Halepové 6:4 a díky skreči soupeřky postoupila do semifinále.

Kde tahle pohádka začala? „Když mi bylo devět, přestěhovali jsme se z Prahy do USA, abych viděla, jak na tom jsem v porovnání s dětmi z dalších částí světa,“ vyprávěla Bouzková pro web WTA o svém tenisovém růstu.

Trénovala na proslavené floridské akademii Nicka Bollettieriho, protože její otec byl přesvědčen, že právě tohle je pro ni nejlepší cesta. V roce 2015 vyhrála juniorku na US Open, v dalším roce začala hrát mezi dospělými. Zvykala si postupně.

„Mým i tátovým cílem vždycky bylo kráčet pomalu, nesnažit se věci posouvat příliš rychle,“ líčí Bouzková, která loni v New Yorku poprvé nakoukla do hlavní soutěže grandslamu a letos ve Wimbledonu se radovala z postupu do druhého kola.

Netradiční lahev

V Torontu fanoušky nepřekvapila jen výborným a vyzrálým tenisem, ale také neustálým úsměvem na tváři a pozoruhodnou lahví na pití. Neustále s sebou totiž vláčí nápadnou nádobu obřích rozměrů.

„Kdysi jsme jí koupily od jedné holky na Floridě,“ popsala Bouzková, podle níž se tahle velikánská lahev skvěle hodí ho horkého podnebí. „Z té původní jsem pila tři roky a teď se vždycky jen mrknu na Amazon a koupím si novou. Vlastně si už ani neumím představit, že bych hrála bez ní,“ pousmála se.

Bouzková ovšem nežije jen tenisem: zároveň studuje obchod na Indiana University a své povinnosti v žádném případě nezanedbává. „Docela mě baví, když se po zápasech na hotelu učím.“

Na kurtech se nebojí, v žebříčku stoupá strmě vzhůru a zvládá i testy ve škole. Kam až to asi dotáhne?