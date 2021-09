RunCzech spolupracuje se Zastoupením Evropské komise v České republice přes 20 let. V letošním roce společně přišli s projektem Pryč ze židle, který měl za cíl v období koronavirové pandemii motivovat děti a studenty k pohybu. Hlavní cenou byla částka 100 tisíc korun. Šek si zástupkyně vítězné školy převzala ve čtvrtek v sídle RunCzech. „Moc nás těší, že máme u nás běžecky nejzdatnější studenty. Prostředky použijeme na realizaci outdoorového hřiště,“ prohlásila Ivana Landsingerová, ředitelka Gymnázium Jana Keplera. „Akce Pryč ze židle pohltila nejenom naše studenty, běhali také učitelé. Všichni se vzájemně motivovali na sociálních sítí, povídali si o tom na chodbách. Vlilo jim to velké množství energie.“

Na druhém místě se v projektu Pryč ze židle umístilo litoměřické Gymnázium Josefa Jungmanna s 21 894 kilometrů, třetí příčku získalo Slovanské gymnázium v Olomouci s 10 032 naběhanými kilometry. Celkem se do sportovní výzvy, která trvala od dubna do června, zapojilo 246 středních škol, 6 511 běžců a zaznamenalo se přesně 38 115 výběhů s celkovým počtem více než 280 tisíc naběhaných kilometrů.

Zástupci Evropské unie ocenili běžecké výkony studentů a předali ceny pro nejúspěšnější střední školu v rámci RunCzech projektu Pryč ze židle. V něm studenti, učitelé ale i další nahrávali uběhnuté kilometry do systému, celkové součty se pak za tři měsíce porovnávaly. Ve virtuálním závodě zvítězilo nakonec Gymnázium Jana Keplera z Prahy s celkovými 23 001 naběhanými kilometry. Od organizátorů RunCzech a EU převzala ředitelka Ivana Landsingerová šek na 100 tisíc korun. „Jsme nadšení z toho, jaký počet lidí ze škol se nám podařilo i navzdory sérii lockdownů přimět pohybu. Pokud několik z nich zapojilo běh ke své pravidelné aktivitě, tak celá akce měla velký smysl,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

