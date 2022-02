Jeho svěřenci se rychle dostali do vedení po pěkném gólu Daniela, ale vzápětí si nešťastně srazil míč do vlastní branky Křemen. A do vedení už se Pražané nedostali ani jednou. Do poločasu hosté strhli vedení na svoji stranu, slávisté pak dokázali snížit Zárubou na 2:4, ale v závěru ještě dvakrát inkasovali.