Středoevropská rallye byla slavnostně zahájena na Hradčanském náměstí v přítomnosti českého prezidenta Petra Pavla, který si nemohl nechat ujít premiéru světové rallye v Česku. Ze startovní rampy u Pražského hradu sjel i úřadující šampion Kalle Rovanperä z Finska či osminásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie. Jezdce vítaly davy nadšených fanoušků.

Oficiální trailer ke Středoevropské rallye | Video: Red Bull Content Pool

Prezident Petr Pavel přišel na Hradčanské náměstí krátce po poledni. Nejdříve zašel za Janem Šťovíčkem, prezidentem Autoklubu ČR, jenž pomohl přivést světovou rallye do Česka. Následně vzbudil poprask, když si šel prohlédnout vůz Erika Caise, tuzemské naděje mezi účastníky Středoevropské rallye. S pilotem se bavil několik minut, hlavně o řízení závodního speciálu.

"Je skvělé jet mistrovství světa doma," pronesl z rampy Erik Cais, který ve 13:00 odstartoval jako první přímo před zraky prezidenta republiky a stovkami fanoušků.

Roli startéra s českou vlajkou si vyzkoušel i pražský primátor Bohuslav Svoboda, jenž pustil z rampy auto finského pilota Teemua Suninena.

Z centra metropole se posádky přesunou na dostihové závodiště v pražské Velké Chuchli, kde předposlední soutěž letošního mistrovství světa odstartuje. Organizátoři vybudovali 2,37 km dlouhý speciální měřený úsek, který si jezdci vyzkoušeli dopoledne.

"Soutěž vypadá docela záludně, bude to opravdu náročný víkend..... Pocity jsou ale docela dobré. Je to nová soutěž, která bude podle mě výzvou. Je to napínavé, když nevíte, do čeho jdete, ale samozřejmě doufám, že to pro nás bude dobrý závod a že se nám podaří získat i titul," přál si obhájce prvenství Kalle Rovanperä z Finska.