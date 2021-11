Bylo mu 23 let a zatím moc nevěděl, o čem je život. „Lucie mě vyvedla z čistě sportovního prostředí. Tím mi rozšířila obzory a moc mně pomohla,“ popisuje Smith. „Můj život dostal řád a vlastně i větší smysl,“ děkuje hrdý otec dvou dcer. Do Příbrami se oba stále vracejí. „Jezdíme tam nakupovat, rádi zajdeme někam na jídlo,“ líčí. Nezanevřel ani na volejbalové přátele. „Občas chodíme na kafe s Dmytro Dolgopolovem. Jsme kamarádi. V létě se v Podskalí koná kemp, bývalí příbramští hráči se tam scházejí. Pokud to jde, rád se zúčastním.“

Upřímně: pokud by nebylo osudového setkání, na ročník mezi Kocoury by raději zapomněl. „Byl jsem zraněný. Moc jsem toho nenahrál,“ říká. To letos se daří jemu i Příbrami. Koho by napadlo, že se Kocouři po šesti kláních budou vyhřívat na šestém místě tabulky – jediný bod právě za Lvy. „Mají silný tým, kvalitní hráče s výbornou formou. Sám jsem zvědavý, jestli jim vydrží až do konce sezony,“ přemítá Smith. „Těšíme se, bude to velký boj,“ míní.

To neznamená, že by měl z Příbrami přehnaný respekt. „Není důvod se jich bát, mají téměř stejné výsledky jako my,“ naráží především na duely ve Varech. Jak Středočeši, tak Pražané dokázali zaskočit úřadující mistry. „Strach ke sportu nepatří,“ podtrhává.

Sám sebe označí Luke Smith za rodinný typ, v den utkání ovšem nevidí ani neslyší. „Přepnu se do speciálního rytmu,“ vysvětluje. Když vstoupí do areny, přece jen zkontroluje, jestli na to tentokrát „nebude sám“. „Moje paní chodí vždycky. Většinou s sebou bere obě dcery. Je skvělé, že si s nimi mohu bezprostředně po skončení hrát a odreagovat se,“ popisuje.

Zatímco obě holčičky budou s posvátnou úctou hledět na tatínka, paní Smithová zažije zkoušku ohněm. Považte: vždyť jde o rodačku z Příbrami. „K volejbalovému týmu tam ale nemá žádný vztah,“ argumentuje Luke. „Vždy fandí a bude fandit mužstvu, za které budu hrát já,“ akcentuje, a poté se na chvíli odmlčí: „Tedy alespoň doufám,“ doplní a od srdce se rozesměje.