Další sportovní svátek se nezadržitelně blíží. Už jen půl roku, přesně 172 dní, zbývá do zahájení her v čínské megapoli. Stadiony jsou připraveny, svět zvažuje bojkot – kvůli zpropadené pandemii, kvůli porušování lidských práv.

Ovšem Češi mají jiné téma – jak se nachystat, aby se olympiády mohli zúčastnit všichni reprezentanti. „Všechno, co se dělo teď v Tokiu, je pro mě takový vztyčený prst, že se to může stát i nám,“ řekla Samková.

Pokud jste náhodou byli na delší dovolené a neměli přístup ke zpravodajství: šest sportovců přišlo o svou olympijskou šanci.

Nic proti plážovému volejbalu, cyklistice nebo stolnímu tenisu, ale teď si zkuste představit, že by se v únoru stejný scénář opakoval – a o Peking přišly třeba hvězdy typu Ester Ledecké nebo Davida Pastrňáka. Z lokální ostudy by se vyvinul mezinárodní trapas obřích rozměrů.

Další týdny tak nebudou jen ve znamení sportovní přípravy, ale i řešením logistiky a nachystáním bubliny.

„Měla bych být připravená opravdu na všechno,“ přiznala Samková.

Další sportovci, kteří se při svých výkonech neobejdou bez sněhu nebo ledu, mluví podobně. Jednička mezi českými běžci na lyžích Michal Novák si myslí, že úplně všechno se nedá ohlídat. „Bohužel bude potřeba počítat s tím, že nějaké riziko existuje. A pokud by k nákaze došlo, znamenalo by to pochopitelně neštěstí,“ podotkl.

Očkování, jinak karanténa?

Sportovce trápí nejistota. „My ještě nevíme, jaké budou podmínky, ale je jasné, že bych se po cestě a pak i v dějišti olympiády snažil maximálně chránit,“ poznamenal Novák.

Vyjádřil se i ke speciálnímu letu, který vypravil Český olympijský výbor do Tokia, při němž došlo k nákazám. „Osobně bych předpokládal, že charter bude bezpečnější než linkový spoj. Těžko říct, co se tam zanedbalo.“

Bobista, pilot Dominik Dvořák se domnívá, že ke snížení ostražitosti mohlo dojít pod vlivem obecného rozvolňování. „Možná to v letadle v takovém duchu proběhlo. Pro nás je to velké varování, že musíme být stále velice zodpovědní. Víme, že dlouhá cesta se všemi restrikcemi bude nepříjemná, ale jestli chceme v Pekingu závodit, musíme to vydržet,“ pokyvoval hlavou.

„Nesmíme nic podcenit, aby se nezopakoval případ letu do Tokia,“ pokračoval a zmínil již kolující informaci, že pro očkované sportovce by v Pekingu nemusela být opatření tak přísná.

Ustoupí Peking?

Dvořák i Novák už dostali obě dávky. „Doufám, že to bude vymyšlené tak, aby to pro nás bylo bezpečné, ale restrikce nebyly zbytečně přehnané. Skutečně si neumím představit, že bych po příletu do Číny strávil tři týdny v karanténě. To by ke sportovnímu výkonu určitě nepasovalo,“ dodal Dvořák.

Peking bude muset ustoupit, jinak sportovci rozhodně nepřijedou. Když ne, hry nebudou. Zimní sezona přece může proběhnout v klidu v jiných zemích.