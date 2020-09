Fenomén v českém squashovém prostředí potvrdil svoji dominanci. Ne, aktuálně se nejedná o legendárního Jana Koukala. Squashclub Strahov získal v play-off extralize svůj devatenáctý triumf, čímž překonal Koukala, kterých jich nastřádal mezi jednotlivci o jeden méně. „Těší nás to. Nebyli jsme favorité, jeden z našich nejlepších hráčů byl navíc zraněný,“ prohlásil předseda strahovského klubu Tomáš Cvikl. Mezi ženami uspěl další pražský klub – Squash Modrý svět.

Šťastní vítězové. | Foto: Český squash

Byla to pro domácí squash druhá významná akce, která se po koronavirové pandemii uskutečnila. Do Brna se sjela kompletní domácí špička, v akci byl například Daniel Mekbib nebo Anna Serme. A zápasy to byly více než napínavé, mnohdy dramaticky překvapivé. Vždyť do finále se kromě SC Strahov dostal tým Viktoria Brno Sportprofit, který titul obhajoval. Mekbib za brněnský tým vyzval Inda Maheshe Mangaonkara (aktuálně 47. hráč světa) a souboj jednoznačně ovládl 3:0 na sety.