Testy na koronavirus jsou nadále hlavní podmínkou, bez níž by sportovci (profesionálové) nemohli hrát/závodit. Ovšem z nepříjemné povinnosti se stala rutina. „Máme za sebou možná kolem dvaceti testů. Teď už jsme si zvykli,“ prohlásil bezprostředně po výtěru útočník Chodova Ivan Pergler.

Vedoucí týmu připraví lejstra, přijedou pracovníci specializované firmy. Na sobě ochranné obleky, štít, respirátor i rukavice. A hráči za nimi chodí jeden po druhém. Nastaví nos a… Au. Však to znáte, takový je kolorit jara roku 2021 – nejen ve sportu.

„Za celou dobu neodhalilo testování jediný pozitivní případ,“ poznamenal trenér David Podhráský.

Týmů, které hlásí stejný výsledek, je víc. Nejen ve florbale. Možná i proto se o procesy zajímali také politici. Europoslanec Tomáš Zdechovský si dokonce rýpl: „Chcete mi tvrdit, že nikdo v oblasti sportu s testy nikdy nepodváděl?“ Odpověď z Chodova je všeříkající. „Každý klub má certifikovanou laboratoř. Kdybychom si to šťourali sami, tak by se to mohlo zpochybňovat, ale… Vždyť tady se jedná o zdraví,“ dodal kouč důrazně.

Pomohla Národní sportovní agentura

Navíc, právě tohle mužstvo z Jižního Města mělo štěstí v neštěstí – na podzim, v době zastavené soutěže, si onemocněním prošlo patnáct hráčů. Díky tomu pak dotyční nemuseli na testy.

Klub docela ušetřil. Ano, šťourání v nose stojí peníze. A ne málo. „Platíme si to sami. Když jsme ještě museli na PCR testy, byl to ranec, jeden odběr celého týmu vyšel na skoro padesát tisíc korun. A to se obvykle opakovalo týden co týden,“ přiblížil vedoucí týmu Karel Myšák.

S financováním (všem profesionálním klubům) pomohla Národní sportovní agentura. A teď už jsou povoleny antigenní testy, které navíc hradí stát. „My si platíme jen administrativní činnost a výjezd firmy. Teď nás to vyjde na čtyři tisíce,“ dodal funkcionář Chodova.

Ale i kdyby testy byly zadarmo, pohled na věc by to nezměnilo. Všichni si přejí: „Ať už to skončí.“