Praha - Na tenisové svatbě byl mezi hosty i brankář Petr Čech nebo hokejista Jaromír Jágr.

Složením manželského slibu zpečetili dnes v Praze svůj vztah tenista Radek Štěpánek a bývalá tenistka Nicole Vaidišová. Církevnímu obřadu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě přihlížela řada osobností nejen ze světa sportu. "Svatba roku", jak ji nazývají některá média, přilákala na nádvoří u chrámu desítky turistů.



Obřadu se zúčastnilo pět desítek hostů, mezi nimiž nechyběli například hokejista Jaromír Jágr s partnerkou Inou, i brankář fotbalové Chelsea Petr Čech, přátelé Štěpánka, či módní návrhářka Beáta Rajská. Ženichovi byl za svědka jeho starší bratr Martin a nevěstě kamarádka Julie.



Jedenadvacetiletá Vaidišová zvolila pro svůj velký den smetanovou róbu s bohatě nabíranou sukní a korzetovým živůtkem, doplněnou závojem, v ruce měla kytici růžových růží. Podobná zdobila i luxusní bílý Rolls-Royce, který nevěstu před katedrálu přivezl. O deset let starší ženich v tmavém obleku a se stříbrnou vázankou dorazil na Hrad v černé limuzíně BMW.



Z katedrály se svatebčané odebrali na hostinu, která by se měla konat v Ledeburské zahradě pod Pražským hradem.

Oba tenisté se shodli: Svatba jedině v Česku

Vztah Štěpánka s Vaidišovou trvá skoro tři roky. Poprvé se o svatbě spekulovalo již loni. Měla se uskutečnit na Floridě, kde tenisový pár bydlí, ale nakonec se vzali až dnes v české metropoli.



Na místě svatebního obřadu v pražské katedrále se prý Radek s Nicole ihned shodli. "Praha je náš domov, město, které se nám líbí a kde chceme žít. A chrám svatého Víta, to je naprosto jedinečné místo, které ještě umocnilo náš zážitek," vzkázal ČTK Štěpánek, před třemi lety osmý tenista světa a vítěz čtyř turnajových titulů ve dvouhře.



Novomanželé odletí na krátkou svatební cestu do Řecka, protože Štěpánek se po zranění kolena chystá už začátkem srpna vrátit na turnaje. "Věřím, že budu fit a že se mi to podaří, rád bych začal už ve Washingtonu," přál si jednatřicetiletý tenista, který loni pomohl českému týmu k postupu do finále Davisova poháru po 29 letech.

Na září ohlásili svatbu atleti Janků s Baďurovou

Jednadvacetiletá Vaidišová je bývalou tenistkou, která hrála semifinále French Open 2006 a Australian Open o rok později. V žebříčku se vyšplhala na sedmé místo světa, ale po sérii nevydařených zápasů profesionální kariéru letos v březnu ukončila.



Sňatky mezi známými českými sportovci nejsou ničím výjimečným. Na 11. září už ohlásili svatbu i atletičtí kolegové Tomáš Janků s Kateřinou Baďurovou. Pravděpodobně nejslavnějším československým sportovním párem byli atleti Dana a Emil Zátopkovi. Dokonce celosvětový ohlas vzbudila na konci 60. let svatba olympioniků Věry Čáslavské a Josefa Odložila.