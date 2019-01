Praha – Teprve sedm kol je odehraných z nejvyšší soutěže florbalistek a největší favoritky, úřadující mistryně České republiky z pražského Herbadentu, už mají na svém kontě dvě porážky. K tomu připočtěme semifinálovou prohru v Poháru mistryň ve švédském Ume? a objeví se nám nepěkný pohled na současnou formu Pražanek. Na příčiny propadu jsme se zeptali čtyřiadvacetileté kapitánky Herbadentu Dominiky Šteglové.

KAPITÁNKA florbalistek Herbadentu Praha Dominika Šteglová. | Foto: Jiří Růžička

Dominiko, jak vnímáte vstup Herbadentu do sezony?

Náš herní projev ještě není ideální, před sezonou se totiž podstatně vyměnil náš hráčský kádr. Extraligové prohry jsou pochopitelně nepříjemné, musíme si ale přiznat, že je úvod ročníku vždy výrazně ovlivněn vystoupením v Poháru mistryň, na které se soustředíme. Ne, že bychom extraligu šidily, cíle jsou ale postaveny maličko jinde.

Přesto jsou porážky ve Vítkovicích a s Chodovem nečekané. Vidíte nějaké společné atributy nezdarů?

Ani ne, ve Vítkovicích jsme prostě nehrály dobře, udělaly strašně moc zbytečných chyb, takové, jaké jsme nepředvedly za několik posledních sezon. S Chodovem jsme byly lepším týmem, ale nedávaly góly ani z těch nejjasnějších pozic, přišly tři laciné branky a bylo to.

Jak moc složitý je proces proměny vašeho kádru?

Nepříliš, nové holky na sobě pracují, snaží se. Kádr ale hodně omladil, zmizela z něj zkušenost. Přiznám se, že jsem si myslela, že naše výsledky budou ještě horší. Před sezonou jsme dokonce vyhrály Czech Open, což jsem opravdu nečekala.

Nebyl váš triumf na Czech Open z pohledu extraligy spíše na obtíž?

Spojitost mezi Czech Open a extraligou bych nehledala. Výhra na prestižním turnaji nám poslala jasnou zprávu, že má náš tým svou sílu. Což bylo pro nás psychicky moc důležité. Určitě nejsme lepší než loni, ale ani podstatně horší, a je u nás lepší parta.

Úvod sezony byl ve znamení Poháru mistryň. Jak hodnotíte švédské vystoupení?

Opět musím přiznat, že jsem od turnaje výsledkově nic nečekala. Co mě ale potěšilo, byla hra. Samozřejmě mě zamrzela semifinálová porážka s SC Classic 0:3, kde se opět ukázalo, že se bez vstřelené branky nedá vyhrát. Jsem ale přesvědčená, že pokud zůstane tým pohromadě i v příští sezoně, má na to, aby se v příštím roce dostal do finále celé soutěže.

K tomu ale musíte vyhrát extraligu…

Variantu, že nevyhrajeme extraligu, si samozřejmě připouštíme. Uděláme ale všechno pro to, abychom zvítězily. Pořád si myslím, že máme nejkvalitnější kádr. Týmy jako Vítkovice, Bohemians a Liberec bereme ale hodně vážně, samozřejmě i Chodov, který je díky své houževnatosti a vynikající brankařce také mimořádně nebezpečný.

Jak to máte s motivací? Vrchol sezony přichází pro Herbadent vždy na jeho počátku?

Motivace u hráček, jež už jsou v Herbadentu nějakou tu dobu, je rok od roku složitější. Extraliga nedosahovala v minulých letech takové úrovně, aby nás donutila jít tak často do posilovny a tam si dát nějaký trénink navíc. Ani letošní Pohár mistryň nebyl pro mnohé z nás potřebnou vzpruhou. Dřív to byla odměna za výhru v extralize, ta nám už ale maličko zevšedněla.

Neuvažuje o hledání motivace v zahraničním angažmá?

Před nějakým časem bylo pro mě zahraniční angažmá onou metou, dneska už je ale život pro mě o jiných prioritách. Dobře totiž vím, že mě florbal neuživí. Cíle mám proto především studijní. Případně ve hledání dobré práce.

Jaká bude další cesta Herbadentu extraligou?

Už tuto neděli přivítáme v hale Jižního Města od 16 hodin Židenice, což je nevyzpytatelný soupeř, který dokázal porazit i Bohemians. Holky nesmíme v žádném případě podcenit. Dobře víme, že mají velmi dobrou kondici, vždyť dokázaly v zápase s Bohemians po celých šedesát minut napadat. Nesmíme si vzadu s míčkem zbytečně hrát, musíme ho dávat rychle od hokejky, hodně střílet a hlavně proměňovat.

Proč bych měl přijít na Herbadent?

Jelikož se i přes porážky stále prezentujeme tím nejkvalitnějším florbalem v republice.