O tomto víkendu se rozjedou semifinálové série v mužské a ženské extralize. Do nich se dostaly celkem čtyři pražské týmy (dvakrát Tempo, Joudrs a Eagles). V ženách je pak jediným mimopražským klubem Arrows Ostrava. Jasnými favority v mužích je Locos Břeclav s elitními nadhazovači Michalem Holobrádkem a Jakubem Osičkou. Do finále chtějí Žraloci Ledenice nebo Hroši Havlíčkův Brod. Semifinálové série se hrají na tři vítězná utkání a střídají se domácí hřiště.

Softbalová extraliga finišuje. | Foto: ČSA/Jan Beneš

Pražské Tempo je jediným klubem, který má v semifinále zástupce v ženské a mužské kategorii. Hráčky Tempa si svými výsledky v základní části zajistily přímý postup do semifinále a v něm se utkají v pražském derby proti Eagles. „Se sezonou jsem zatím velice spokojená. Náš cíl bylo se umístit do druhého místa, což se nám podařilo. Čeká nás teď napínavá semifinálová série proti Eagles,“ prohlásila Ema Vodičková z Tempa, které se v minulém roce dostalo do finále. „Letos jsme ještě silnější, protože jsme měli možnost hrát na evropském poháru proti kvalitním nadhazovačkám.“

Softbalová extraliga finišuje.Zdroj: ČSA/Jan BenešFavoritem na titul v ženské extralize je bohnický tým Joudrs, který už vyhrál třikrát za sebou a celkem má devět triumfů. Zabránit desátému titulu budou chtít ale hráčky z Arrows Ostrava. Ty budou sázet na svoji pálkařskou hvězdu Barboru Saviolu, která má v letošní sezoně na svém kontě 43 úspěšných odpalů. Nejlepší je v této statistice se 45 hity Alice Škardová z Eagles Praha. „Musí se nám všechno dařit na sto procent, protože hrajeme proti nejlepšímu týmu z Česka,“ prohlásil Pavel Burkovič, hlavní trenér Arrows Ostrava, která si ve čtvrtfinále poradila s jihočeskými Žraloky v čele s reprezentační nadhazovačkou Veronikou Peckovou. Semifinálové duely se rozjedou v sobotu od 11:00 na Tempu a od 19:00 na Joudrs.

Také mužské Tempo pomýšlí na postup do finále. V roce 2018 se pražský tým rovněž utkal v semifinále se Žraloky a poté dokázal získat titul. „Klíčové bude, jestli se nám bude dařit prosazovat proti nadhazovačům. Zdá se, že spousta našich hráčů chytla v posledních zápasech docela dobrou pálkařskou formu, pálilo se pěkně,“ hecoval před duelem Petr Bednář, hlavní trenér Tempo Praha. Jenže Žraloci jsou zatím s průběhem sezony spokojení, po nadstavbě byli druzí. „Do týmu se navíc podařilo zapracovat mladé hráče, kteří podávají velmi dobré výkony. Semifinálová série bude ale určitě náročná. Tempo je velmi zkušeným týmem s několika zahraničními posilami na prkně,“ prohlásil Jonáš Hajný, nadhazovač z Ledenic.

Na nadhazovačská esa budou sázet v Locos Břeclav. Po úspěšné misi v zámořských soutěžích se vrátil Michal Holobrádek a Jakub Osička. Tedy elitní evropská třída. Holobrádek hrál za kanadský tým Hill United Chiefs, Osička zase za AWP Lumberjacks. A čelili nejlepším pálkařům světa. „Oba nás to hrozně moc posunulo. Na nic jiného než na titul v domácí extralize nemyslíme,“ dodal Osička, který ještě se svými parťáky dokázali vyhrát evropský SuperCup pro nejlepší týmy kontinentu. V semifinále se proti nim postaví Hroši Havlíčkův Brod. První zápas začne v sobotu od 13:00, v Ledenicích pak od 14:00.

Semifinále extraligy – ženy: SK Joudrs Praha vs. Arrows Ostrava Tempo Praha vs. Eagles Praha

Semifinále extraligy – muži: Locos Břeclav vs. Hroši Havlíčkův Brod Žraloci Ledenice vs. Tempo Praha