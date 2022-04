V minulé sezoně zdobila Joudrs hra na pálce, celkem předvedly bohnické softbalistky 16 homerunů a přes tři sta úspěšných odpalů. Na to chtějí navázat také v letošní sezoně. „Obhajoba titulu by byla úžasná. V minulé sezoně jsme sice v play-off dominovaly, ale během roku se našly také horší chvíle. Je důležité hned na začátku chytit formu a hrát konzistentně,“ přála si prvometařka Furková. Joudrs v minulém roce vybojovaly osmý titul v extralize.

Celkem 333 úspěšných odpalů daly v minulém roce hráčky z týmu Žraloci Ledenice. Za ně v letošní sezoně pravděpodobně nenastoupí Veronika Pecková. Dlouhodobě nejlepší česká nadhazovačka dala přednost italské nejvyšší soutěži. Naopak se do Ledenic zamířila Petra Lechnerová, která předchozí dva roky hrála na Novém Zélandu. Ta ve Wellingtonu získala titul v tamní lize. „Česká liga je kvalitnější, dá se srovnat s ligou v Aucklandu, kde hrají třeba softbalistky z USA. Těším se na extraligu a na tým, kde hraje řada kvalitních hráček s nejvyššími ambicemi,“ dodala nadhazovačka Lechnerová.

Krok od zlatého hattricku. Furková se s Joudrs může zapsat mezi legendy

Jana Furková.Zdroj: Český softballMinimálně o obhajobě loňské finálové účasti přemýšlí v týmu Arrows Ostrava, kde se na pálce dařilo Tereze Kubicové a Barboře Saviole. Obě dohromady předvedly přes 90 úspěšných odpalů. Vysoko pomýšlí také Eagles Praha, kde se budou spoléhat na Gabrielu Slabou, která v loňském roce dala více než 40 hitů. Na medailové pozice se chce vrátit také Tempo Praha. „Máme výborné pole a skvělé nadhazovačky. Na pálce jsme zapracovaly, využily jsme speciální přístroj, který mají baseballisti. To bylo pro nás přínosné,“ slibovala Ema Vodičková z pražského Tempa.

Do play-off se po základní části dostane pouze šest nejlepších týmů. Na takové cíle pomýšlejí softbalistky ze Snails Kunovice. „Od začátku listopadu do Vánoc jsme se soustředili na kondičku a posilování. Od konce prosince do konce března jsme se zaměřili na situace a technické věci. Budeme se snažit udržet v extralize. Dostat se do play-off a nebýt v pozici, kdy bychom mohly být ohrožené,“ dodala nadhazovačka Barbora Bachanová. „Bude to letos hodně vyrovnané, nedá se říct, kdo bude favoritem.“ Softbalová extraliga žen se naplno rozehraje o víkendu 30. dubna.