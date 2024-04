Startuje softbalová extraliga: Praha chce titul, velkou posilu hlásí Spectrum

V sobotu se rozehraje další ročník softbalové extraligy, do kterého zasáhne trojice tradičních pražských týmů – Tempo, Spectrum a Joudrs. Titul v metropoli se naposledy slavil v roce 2018 zásluhou Tempa. „Bylo by fajn, kdyby se pohár vrátil konečně do Prahy,“ vyhlásil Tomáš Klein ze Spectra, které posilnilo příchodem reprezentanta Vojtěcha Buchnera z Mostu. To na soupisce Joudrs Praha nově figuruje Valdemar Terkelsen z Dánska a Tempo zase ulovilo reprezentačního Argentince Juana Pabla Benjamina Godoye.

