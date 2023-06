Startuje Pražský softbalový týden, v akci budou české reprezentantky

Celkem deset týmů zasáhne do tradičního Pražského softbalového týdne, který se uskuteční od středy 28. června do čtvrtka 6. července. V něm budou hlavními hvězdami české reprezentační softbalistky. Souboje postupně svedou s výraznou zahraniční konkurencí jako je Austrálie, Tchaj-wan nebo Nizozemsko. „Pro některé z těchto týmů je to po dlouhé době, co si zahrají v Evropě,“ prohlásil Gabriel Waage, předseda České softbalové asociace. Úvodní duel odvysílá ve středu od 18.30 hodin kanál ČT sport Plus.

České reprezentantky se těší na tradiční Pražský softbalový týden. | Foto: CSA