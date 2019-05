Většinou Viktoria Brno Sportprofit vyhraje základní část, ve finále ji pak porazí SC Strahov. Takový je obvyklý scénář posledních let v domácí squashové extralize týmů. O změnu se pokusí Daniel Mekbib, Martin Švec nebo Ondřej Uherka v letošním roce.

Daniel Mekbib | Foto: Irena Vanišová

„Naposledy jsme titul vyhráli před šesti lety. Společně hrajeme opravdu dlouho, už bychom si úspěch opravdu zasloužili,“ prohlásil Švec. Vyvrcholení extraligy týmů se uskuteční o víkendu v Brně v centru Viktoria. Do bojů se vrhnou jak muži, tak ženy. O vítězích se rozhodne v neděli.



Už osmnáct titulů vybojovali squashisté pražského týmu SC Strahov. Kde je jejich největší síla? Většinou do svých řad angažuje kvalitní zahraniční hráče. To se dá očekávat také v letošním roce. Předpokládá se, že by v Brně mohl nastoupit Jordánec Mohammad Al Sarraj nebo Kolumbijec Juan Camilo Vargas. „Myslím, že v letošním roce nebude Strahov tak silný. Vidíme velkou šanci urvat po několika letech skvělý výsledek,“ dodal Daniel Mekbib, v současné době domácí jednička.