Česká extraliga se v letošním ročníku posouvá o stupeň výše, a to především díky soupiskám většiny celků. Ty mají své kádry vyztužené o velké zahraniční osobnosti. Tak například Benátky nad Jizerou udrželi v týmu Mikkela Mikkelsena, který spolu s Rikke Soby Hansen vybojoval bronz na letošním ME v Madridu. Právě jeho partnerka bude v kádru středočeského celku figurovat také.

Opticky ještě nabitější sestavu má brněnský celek SK Stavos Slatina. Předseda oddílu Ladislav Vorel znovu přivedl dánskou legendu Hanse Kristiana Vittinghuse, který se v minulosti dostal do světové desítky! Obrovskou sílu mají i další singlisté – Bulhar Nikolov nebo Dán Svendsen. Šedesátý hráč světa opanoval Czech Open v Praze, které skončilo o víkendu. „Hlavně by se nemělo stát to, co v loňském roce, kdy nám opory odjely na jiné turnaje. Snažili jsme se to ve smlouvách ošetřit,“ tvrdil předseda oddílu z moravské metropole.

Badmintonová extraliga bude plná zahraničních i tuzemských hvězd.Zdroj: Český badmintonLoňský bronzový celek BA Plzeň sází především na tuzemské hráče, letos k nim přibude Jan Louda, který se do extraligy vrací po několika letech. Nejlepší český singlista, který se představuje také v rakouské nejvyšší soutěži, se na start v domácím dresu moc těší. „Je to změna, hraje se do 11 bodů, takže i příprava bude trochu jiná, ale těším se, týmové soutěže mám rád,“ konstatuje 69. hráč světa.

Další celky s posilami také nešetřily, a tak třeba nováček B. O. Chance Ostrava vítá ve svých řadách finského „střelce“ Kalleho Koljonena, který už také vybojoval medaili na ME, konkrétně bronz na v Kyjevě 2021. Novinkou také je, že by každé kolo Extraligy smíšených družstev měl přinášet také kanál ČT Sport Plus. „Je to další krok z zatraktivnění extraligy, navíc letos je soutěž díky úžasným jménům opravdu na vynikající úrovni a podařilo se nám zajistit partnera soutěže, kterým je firma Victor,” říká předseda svazu Petr Martinec.

Základní soutěž bude probíhat během čtyř víkendů, které budou rozprostřeny do letošního i začátku příštího roku. První dva týmy po základní části postupují přímo do Final Four Play-off, celky na třetím až šestém místě se utkají ve čtvrtfinále Play-off o zbylá dvě místa do Final Four, tým na posledním místě po základní části čeká baráž s vítězi 1. ligy východ a západ.

O tom, jestli znovu obhájí titul družstvo BK 1973 Benátky nad Jizerou, nebo se dočká jiný celek, budeme vědět v květnu příštího roku. První kolo, které nabídne hned několik zajímavých duelů, začíná již tento víkend, hrát se bude v sobotu i neděli, přičemž každý celek odehraje dvě utkání.

